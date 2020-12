Cyberpunk 2077: c’est le temps dont vous avez supposément besoin pour la campagne

Jusqu’à présent, nous ne savons pas combien d’heures il faudra pour terminer la campagne du prochain RPG de science-fiction Cyberpunk 2077 pour jouer complètement. Cependant, il y a maintenant des déclarations très spécifiques sur le temps de jeu qui semblent avoir été divulguées à l’avance.

40 heures pour la campagne Cyberpunk 2077?

Apparemment, un YouTuber a récemment publié une vidéo pour « Cyberpunk 2077 » dans laquelle il a parlé de la Playtime de la campagne parle. C’est censé être environ 37 heures, alors qu’il lui a fallu environ 21 heures pour atteindre le boss final. Les 37 heures contiennent probablement déjà une quête parallèle.

Il lui a fallu la moitié du temps pour apprendre les différents systèmes et effectuer des tâches secondaires. Selon le YouTuber, «Cyberpunk 2077» est à 99% un jeu de tir, et les commandes sont exceptionnellement bonnes.

Les informations sur la durée du jeu de l’histoire principale de « Cyberpunk 2077 » coïncident assez bien avec cela Déclaration du concepteur de quête Patrick Mills Fin septembre. Selon lui, l’histoire ne devrait être qu’un peu plus courte que celle de The Witcher 3 échouer. Dans le jeu de rôle d’action, le temps de jeu moyen pour l’histoire principale est d’environ 50 heures de jeu. En conséquence, nous pouvons en fait supposer un temps de jeu d’environ 40 heures. En fin de compte, bien sûr, cela dépend de la façon dont vous jouez à « Cyberpunk 2077 ». Les joueurs qui abordent les quêtes de manière plus subtile ou qui explorent le monde du jeu de plus près devraient se retrouver avec un temps de jeu beaucoup plus long.

Nous recevrons probablement les premières informations officielles sur «Cyberpunk 2077» le lundi 7 décembre, car ce sera dans la journée l’embargo sur les rapports devrait tomber. Cependant, il semble actuellement que très peu de rédactions ont été fournis avec un motif de test.

Au fait, un autre YouTuber a le Coordonnées du jeu de rôle a examiné de plus près et l’a comparé à la carte. Apparemment, le monde du jeu est deux fois plus grand que celui de GTA 5.

Nous avons toutes les informations sur la précharge de « Cyberpunk 2077 » dans ce post clairement résumé.

« Cyberpunk 2077 » sortira le 10 décembre 2020 pour PS4, Xbox One, PC et Stadia. Propriétaire d’un PS5 ou Xbox Series S ou. Xbox Series X peut également démarrer à partir de la version et bénéficier d’un matériel plus puissant. Dans l’année à venir, il y aura également une mise à jour spéciale nouvelle génération pour les nouvelles consoles, qui sera gratuite et utilisera les nouvelles possibilités de la PS5 et de la Xbox SeriesS / X.

