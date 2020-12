Cyberpunk 2077: c’est la taille de la carte par rapport à AC Valhalla, The Witcher 3 and Co.

Cyberpunk 2077 devrait être grand, vraiment grand et même ça Carte de GTA 5 doublée dépasser. Maintenant, les premières critiques et les images publiées semblent confirmer la taille de la carte du jeu par rapport aux autres titres AAA actuels.

Cyberpunk 2077-Map est vraiment si grand

YouTuber EdgeRunner Cold a calculé dans une vidéo complète la taille réelle de la carte du RPG de science-fiction et a proposé une taille totale de 225 kilomètres carrés. La ville devrait être là Ville de nuit inclus, qui est à nouveau divisé en six districts:

Centre-ville

Westbrook

Heywood

Watson

Pacifica

Saint-Domingue

Aussi les alentours Badlands ont été prises en compte dans cette estimation, de sorte que la taille de la carte est maintenant beaucoup plus grande qu’on ne le supposait initialement. Après tout, le monde du jeu est orienté plus verticalement en raison du bâtiment, mais semble toujours avoir beaucoup de portée et surpasser désormais « The Witcher 3 ».

Comparé à des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla ou Odyssée, Fantôme de Tsushima, Red Dead Redemption 2 , The Witcher: Wild Hunt ou GTA 5 Le dernier jeu de rôle de CD Projekt RED est apparemment divisé comme suit:

Assassin’s Creed Odyssey: 256 km² Cyberpunk 2077: 225 km² The Witcher 3: 136 km² GTA 5: 130km² (avec eau) Assassin’s Creed Valhalla: 120 km² Red Dead Redemption 2:75 km² Fantôme de Tsushima: 28 km² Immortels: Fenyx Rising: 27 km² Spider-Man: 11 km²

Temps de jeu et portée en proportion

En proportion, il semble le temps de jeu pour être assez court, après tout, ils sont actuellement courts 30 à 35 heures de jeu indiqué, dont la mission principale uniquement 17 à 18 heures prend.

Cependant, il devrait encore y avoir beaucoup à faire dans les rues écrasantes de Night City, afin que le temps puisse passer à plus de 100 heures, comme avec l’un des testeurs QA Du jeu. Le monde du jeu est en grande partie fait à la main et créé avec une grande attention aux détails.

