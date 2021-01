Cyberpunk 2077: CD Projekt Red révèle que les joueurs n’ont pas encore découvert tous les secrets

Le monde de l’action-RPG de CD Projekt Red Cyberpunk 2077 est plein de secrets et d’oeufs de Pâques. Beaucoup d’entre eux n’ont pas encore été découverts.

Pawel Sasko, concepteur principal de la quête « Cyberpunk 2077 » a déclaré:

« Aujourd’hui, Cyberpunk 2077 a un mois. Certains ont déjà joué à travers le jeu, beaucoup jouent encore, mais personne n’a encore découvert tout ce que nous avons préparé. Cela a pris des années pour The Witcher 3, donc ça va prendre un certain temps pour ce jeu aussi. J’adore regarder ce processus.«

Aujourd’hui marque 1 mois depuis # Cyberpunk2077 libération 🥂 Certains ont déjà battu le jeu, beaucoup jouent encore, personne n’a encore découvert tout ce que nous avons préparé. Il a fallu des années pour #Le sorceleur 3, donc cela prendra également assez de temps pour ce jeu. J’adore observer ce processus. – Paweł Sasko (@PaweSasko) 10 janvier 2021

Trouvez les secrets cachés dans Cyberpunk 2077

« Cyberpunk 2077 » a suscité de nombreuses critiques. La sortie a été tout sauf bonne, en particulier pour les versions PS4 et Xbox One. Il y a encore quelques bugs dans le RPG d’action. Mais on ne peut pas reprocher à CD Projekt Red de ne pas avoir intégré de détails dans le jeu.

Il s’agit par exemple de personnalités bien connues telles que le développeur de jeux Hideo Kojima ou le Youtuber CohhCarnage, que vous rencontrerez. Même les Youtubers allemands se cachent dans le jeu. Par exemple, vous pouvez rencontrer des PNJ de Gronkh et HandofBlood être parlé.

Et apparemment, il y a beaucoup plus de détails dans le jeu qui n’ont pas encore été découverts. Pas étonnant, Night City et les badlands environnants sont immenses. Il pourrait y avoir encore des secrets cachés là-bas.

L’équipe de développement travaille actuellement à fond sur les prochains correctifs. Ceux-ci devraient supprimer d’autres bogues et améliorer les performances, en particulier sur PS4 et Xbox One. De plus, le premier DLC est déjà prévu. Ce que cela introduira dans «Cyberpunk 2077» n’est pas encore connu.

Jusqu’à ce que cette mise à jour apparaisse, vous êtes invités à parcourir à nouveau à fond Night City et voyez quels autres secrets vous attendent. Selon Pawel Sasko, il devrait encore y en avoir quelques-uns.