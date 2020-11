Cyberpunk 2077: CD Projekt RED publie la bande-annonce officielle du gameplay

Devrait être le RPG de science-fiction Cyberpunk 2077 ne pas être remis à plus tard, les fans peuvent enfin se lancer le 10 décembre et explorer Night City et ses environs. Dans la cinquième édition de Night City Wire, le développeur CD Projekt RED a montré un autre avant-goût de ce qui vous attendra sous peu. Nous avons inclus les vidéos les plus importantes pour vous, chacune mettant en évidence différents aspects de « Cyberpunk 2077 », dans les lignes suivantes.

La connexion de V à Johnny Silverhand

Au début de la dernière édition de Night City Wire, une bande-annonce axée sur Johnny Silverhand et concentre la connexion unique qu’il partage avec V – le protagoniste du jeu.

Dans une suite Vidéo des coulisses parle Keanu Reeves également sur sa transformation en le rocker rebelle emblématique de Night City, y compris des enregistrements vocaux et de capture de mouvement.

La bande originale du Cyberpunk 2077

Dans «Partition et bande sonore», Marcin PrzybyÅ‚owicz parle («The Witcher 3: Chasse sauvage« ), PT Adamczyk (« GWENT: The Witcher Card Game »,« Thronebreaker: The Witcher Tales« ) Et Paul Leonard-Morgan (« Dredd, sans limites », « Battlefield: Hardline ») avec d’autres musiciens participants sur la création de musique originale atmosphérique pour le prochain jeu vidéo.

La bande-annonce officielle du gameplay est sortie

À la fin de l’émission, la bande-annonce officielle du gameplay de « Cyberpunk 2077 » a fait ses débuts. Le long métrage de cinq minutes met en évidence un certain nombre d’aspects du monde ouvert et des histoires d’aventure dont vous ferez partie. Ceux-ci sont complétés par du matériel in-game sans précédent qui montre les expériences qui vous attendent dans un avenir sombre.

« Cyberpunk 2077 » sortira le 10 décembre 2020 sur PC, Xbox One, Playstation 4 et Stadia est sorti. Sur qui « Cyberpunk 2077 » Xbox Series X/ S ou PlayStation 5 joue, peut espérer une amélioration des performances dès le lancement du jeu. Une mise à jour gratuite apparaîtra également à une date ultérieure, qui utilisera pleinement le matériel des consoles Next Gen et sera mise à disposition gratuitement pour les propriétaires de la version Xbox One ou PlayStation 4.

