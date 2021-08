CV professionnel : les sites qui vous seront utiles

Le curriculum vitae est un élément indispensable lors de votre recherche de poste, peu importe le type de contrat. En plus de présenter votre projet et vos connaissances, celui-ci sert de repère aux recruteurs. Afin d’obtenir un entretien et d’avancer avec sérénité dans votre parcours professionnel, vous devez prendre le temps de construire un CV qui captera l’attention du recruteur.

Pourquoi le CV est-il un élément décisif pour votre présentation ?

Lorsque vous êtes à la recherche d’un stage, d’un contrat en alternance ou d’un contrat CDD ou CDI, votre curriculum vitae est un document qu’il faut prendre soin de travailler. En effet, ce document sera une présentation de vos capacités pour le recruteur. En effet, votre CV est composé de vos informations personnelles, de votre parcours scolaire, de vos expériences professionnelles ainsi que de vos compétences diverses. Grâce à toutes ces informations, le recruteur se fera une idée précise de votre profil et de votre personnalité. Ainsi vous devez mettre en avant les renseignements qui vous permettront de capter l’attention du recruteur.

Votre CV doit se démarquer des autres, il doit être original afin de marquer l’intérêt du recruteur. Cependant, il n’est pas facile pour tout le monde de construire un CV qui résume toutes les informations nécessaires tout en ayant une forme originale et créative. Même si le plus important reste les renseignements que contient votre document, la forme et la première impression que va donner votre CV ne doivent pas être négligées. Pour vous aider, de nombreux sites en ligne vous proposent leurs services pour vous permettre de créer un CV qui vous ressemble.

Comment écrire un curriculum vitae clair et original ?

De nombreux sites de création proposent leur service gratuitement pour faire son CV en ligne. Pour vous accompagner à faire le bon choix, nous allons ci-dessous vous présenter les meilleurs sites pour créer un CV professionnel clair et original. Certains vous proposent des modèles préconstruits afin que vous possédiez une base créative, tandis que d’autres sites vous proposent de vous accompagner tout au long de la création de votre CV.

Canva

Canva est une plateforme gratuite qui vous permet de créer facilement de nombreux documents ou présentations, notamment des CV. Le site possède un grand nombre de ressources qui vous permettront de personnaliser votre document. Ainsi, Canva met à votre disposition plus de 250 000 modèles. Une fois le modèle choisi vous n’avez plus qu’à faire les modifications que vous souhaitez et remplir le document avec vos informations personnelles avant de le télécharger en PDF, PNG et JPEG. Des centaines d’outils adaptés vous sont suggérés afin de personnaliser votre CV. Plus 1 000 polices différentes et 200 000 éléments photographiques vous aideront à créer un document original et créatif. Si vous souhaitez aller plus loin, Canva propose une option professionnelle. Sous forme d’abonnement mensuel, offrez-vous plus d’espace de stockage et l’accès à des options premium.

CVDesignR

CVDesignR est un site en ligne consacré à la création de CV originaux, professionnels et multilingues. CVDesignR est une solution simple et efficace pour décliner votre document en plusieurs langues et formats. Une fois que vous avez fait votre choix parmi une large sélection de modèles, vous n’avez plus qu’à le personnaliser selon vos besoins. Ce site permet de télécharger votre CV en format PDF haute définition, mais également de générer un lien pour le partager en ligne. La fonctionnalité Maestro de la plateforme vous permet de sauvegarder vos documents et de garder un œil sur les entreprises auprès desquelles vous avez postulé. CVDesignR est parfait pour les personnes possédant quelques connaissances en création de traitement de texte.

CV Ninja

Le site internet CV Ninja propose un service de création de CV simple qui vous accompagne tout au long de votre création. Ainsi, que vous possédiez des connaissances en termes de traitement de texte ou non, le CV ninja est idéal pour vous. La plateforme propose des modèles professionnels construits de manière à respecter les codes des recruteurs. De plus, CV Ninja vous accompagne dans l’écriture et le choix des informations que vous allez insérer dans votre CV. Un correcteur automatique d’orthographe vous permet de corriger toutes vos fautes et des blocs de textes pré-écrits peuvent être créés pour inspirer vos phrases de présentation. De cette manière, vous pourrez envoyer votre CV au recruteur sans craindre de grosses fautes de français. Enfin, vous pourrez télécharger votre CV en format PDF ou Word selon vos besoins.