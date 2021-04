Curse of the Dead Gods ajoutera du contenu croisé Dead Cells dans une nouvelle mise à jour

Nous n’avons pas pensé à Dead Cells depuis un moment, mais c’est un bouchon de jeu, n’est-ce pas? Un rogue-lite vraiment satisfaisant avec des armes et des objets sympas et une progression significative. Un autre rogue-lite qui vaut votre temps est Curse of the Dead Gods, un robot d’exploration de donjon brutal mais engageant qui est sorti récemment sur PlayStation 4. Pourquoi les réunir tous les deux comme ça? Il est temps pour un crossover, c’est pourquoi!

Oui, une mise à jour entrante de ce dernier jeu introduira divers éléments de Dead Cells. Cette mise à jour, nommée Curse of the Dead Cells, apporte un trio de nouvelles armes, le coffre maudit et la peau de la tête du prisonnier. Ce qui est le plus intéressant dans tout cela, c’est que ces nouveaux ajouts ont été modifiés pour s’intégrer dans le monde de Curse of the Dead Gods. L’épée large, l’épée maudite et l’arbalète explosive ont de nouveaux noms et ont des visuels ajustés pour correspondre à l’apparence du jeu. Pendant ce temps, le coffre maudit fonctionne un peu différemment pour mieux s’adapter à Dead Gods; au lieu de vous maudire pendant un temps limité, le coffre ne restera que si vous tuez un certain nombre d’ennemis sans être touché.

Les fans peuvent s’attendre à cette mise à jour gratuite du contenu la semaine prochaine, le 14 avril. Allez-vous essayer ces objets Dead Cells dans Curse of the Dead Gods? Démarrez une nouvelle exécution dans la section commentaires ci-dessous.