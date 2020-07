Cuphead arrive sur playstation 4

Comme prévu, le développeur de Cuphead Studio MDHR a officiellement annoncé la sortie de la version PS4

du jeu sur l’émission de Geoff Keighley il y a quelques instants.

Au prix de 20 € / 16 E, la version PS4 comprend tout le contenu disponible sur PC, Xbox One et Switch. Toutes les versions recevront l’extension Delicious Last Course du jeu plus tard cette année, bien que MDHR n’ait malheureusement pas proposé de date de sortie mise à jour.

Les joueurs Xbox recevront également bientôt une mise à jour gratuite qui ajoute une galerie d’art dans le jeu et des commentaires des développeurs avec un aperçu des coulisses. La mise à jour ajoute également une bande-son «jouable». Comme l’extension, cette mise à jour n’a pas de date de sortie.

Pour fêter ça, le studio a créé cette jolie bande-annonce de lancement d’animation en stop motion.

Vous pouvez trouver l’histoire originale ci-dessous.

Histoire originale : le PlayStation Store a divulgué l’existence de Cuphead pour PS4. La vignette du jeu est apparue sur la page sélectionnée pour de nombreux propriétaires de PS4 à travers le monde.

Comme repéré par @ Wario64 et d’autres, la tuile montre simplement la couverture du jeu, mais ne vous amène pas réellement à sa page de magasin si vous cliquez dessus. Quelqu’un a, de toute évidence, sauté un peu le pistolet avec la promotion.

Cela indique que Cuphead peut être à quelques jours, voire plusieurs heures, de la sortie sur PS4. Aujourd’hui, c’est aussi le jour où Geoff Keighley organise une mise à jour spéciale d’un studio indépendant à 8h PT, 11h HE, 16h au Royaume-Uni . Ce flux ne fait partie d’aucun événement, c’est donc probablement là que nous aurons le mot officiel sur Cuphead PS4.

Bande-annonce de lancement de CUPHEAD PlayStation 4 Regardez sur YouTube

Bien qu’il ait été initialement lancé exclusivement sur PC et Xbox One en 2017, Cuphead est arrivé sur Nintendo Switch environ deux ans plus tard . La décision de se lancer sur PS4 n’est donc pas du tout surprenante.

Ce sera intéressant si nous obtenons également des informations sur la date de sortie de l’ extension Delicious Last Course du jeu aujourd’hui, qui avait précédemment été reportée à 2020.

Nous vous tiendrons au courant.