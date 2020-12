Cultist Simulator: Initiate Edition est lancé sur Nintendo Switch en février

Weather Factory et Playdigious ont annoncé la sortie de Simulateur de cultiste sur la Nintendo Switch l’année prochaine. Le jeu était auparavant lancé sur PC et mobile, mais viendra dans une édition complète sur le Switch.

Cultist Simulator: édition initiale inclura le jeu de base et le DLC précédemment publié pour The Dancer, The Priest et The Ghoul. Cependant, il n’inclut pas The Exile, qui sera un achat séparé.

Le développeur n’a pas annoncé le cas échéant Nintendo Des fonctionnalités spécifiques au commutateur seront incluses. Le jeu se concentre principalement sur le jeu de cartes avec un récit roguelike.

Simulateur de cultiste se déroule dans les années 1920. Les joueurs prennent le contrôle d’un chercheur à la recherche de mystères impies avec des dieux cachés et des histoires secrètes. Les joueurs apprendront le métier de devenir un érudit des arts invisibles. En cours de route, les chercheurs devront fabriquer des outils, invoquer des esprits et endoctriner des innocents.

Le jeu n’inclut pas de tutoriel et ne tient pas la main des joueurs. Simulateur de cultiste n’a pas de tutoriel, donc les joueurs devront observer et tester le titre pour s’assurer qu’ils prennent les bonnes décisions. Expérimenter les décisions est important.

Simulateur de cultiste contient une histoire narrative immersive, où les joueurs combinent des cartes et racontent une histoire. Vous avez le choix entre plusieurs chemins et l’histoire de chaque joueur est unique. Bien qu’il existe de nombreuses façons pour les joueurs de s’épanouir dans le monde, il y a autant de façons pour que cela se termine. Tout dépend des choix qui sont faits.

Le jeu a un «monde lovecraftien riche» où les joueurs peuvent corrompre leurs amis et consommer des ennemis. Les rituels déformés par la raison sont contenus dans les rêves. Les joueurs devront également traduire des grimoires et en apprendre davantage sur la tradition.

Le dernier DLC, The Exile, ajoute des mécanismes radicalement différents du jeu principal. Tout ce dont les joueurs ont appris Simulateur de cultiste ne fonctionnera pas dans l’add-on axé sur l’histoire.

L’histoire suit le joueur qui vit dans le monde souterrain invisible rempli de mods de compte. Ils trafiquent «de la vie, répartis et crédités dans le conte cendré de la Madrugad». Le joueur appréciait la vie parmi eux jusqu’à présent. Avec rien d’autre que les vêtements sur le dos, le Reckoner Lord veut se venger d’avoir été trahi.

Les joueurs disparaissent sous le nom sans nom du velours et doivent rester en vie et éloignés du seigneur des comptes. Avec leur butin, ils gagneront la faveur et suffisamment de richesse pour commencer une nouvelle vie ou choisir d’autres décisions qui changeront leur vie pour rendre l’impossible possible.

Simulateur de cultiste a été nominé pour deux prix BAFTA. Le titre a été lancé pour la première fois sur PC et comptait plus de 200000 joueurs dans le monde avant son lancement sur mobile, et maintenant sur Nintendo Switch.

Cultist Simulator: édition initiale et l’add-on Exile DLC sera lancé sur Nintendo Switch le 2 février 2021.