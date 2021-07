Culte PS3 Serial Killer Naughty Bear fait une mort inattendue par Daylight Cameo

Il était une fois, pendant quelques semaines au moins, Naughty Bear meurtrier sur PlayStation 3 ressemblait au plus grand jeu au monde. Il a été mal évalué et a été rapidement oublié, bien sûr, mais il fait l’objet d’un nouveau passage sous les projecteurs en tant que charme gratuit Dead by Daylight. Ceux-ci fonctionnent un peu comme des porte-clés que vous pouvez attacher aux personnages en tant que personnalisation, et pourquoi ne voudriez-vous pas apposer le jouet en peluche sur votre survivant (ou, en fait, les crochets du tueur) pour vous porter chance ?

Le charme fait partie des célébrations du cinquième anniversaire de la sortie, et tout ce que vous avez à faire est d’entrer le code PART DE GÂTEAU dans la boutique en jeu du titre pour le déverrouiller. Vous obtiendrez également un charme de gâteau d’anniversaire pour vos ennuis. Behaviour Interactive, le développeur de Dead by Daylight, opérait auparavant sous le nom d’Artificial Mind & Movement, et a créé des jeux comme Naughty Bear et le jeu de tir à la troisième personne WET publié par Bethesda.

DÉTENDEZ-VOUS, il vous suffisait de collecter 500 000 couronnes, pas 2 610 595. Manière de dépasser. Les prochains défis sont là. Relevons un peu la barre. Maintenant, formez calmement une seule ligne de fichier afin de ne pas submerger les serveurs et entrez le code PIECEOFCAKE pour débloquer vos récompenses. pic.twitter.com/Zs8F9x8YMV – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 5 juillet 2021

Cela nous a fait réfléchir à la possibilité que Naughty Bear soit ajouté en tant que futur tueur de Dead by Daylight. Thématiquement, nous supposons qu’un jouet en peluche ne conviendrait pas particulièrement bien à l’esthétique par ailleurs semi-réaliste du titre – mais nous pensons que cela pourrait fonctionner. En fait, nous serions choqués si le développeur canadien n’avait pas au moins prototypé l’idée à un moment donné.