Cult Strategy Crusader Kings III testera votre vue sur PS5

Paradox semble prêt à apporter PC-ass-PC-strategy-game Rois croisés III à la PlayStation 5, car une note pour la sortie a été divulguée par le conseil d’évaluation de Taïwan, comme l’a repéré Gematsu. Le titre n’a actuellement été classé que pour la console de nouvelle génération de Sony, ce qui suggère qu’il pourrait ignorer la PS4 – bien que nous devions attendre une annonce officielle pour confirmation, car il est également répertorié pour Xbox One.

Il reste à voir exactement comment ce titre hyper-hardcore fonctionnera avec un DualSense, mais on peut supposer que le développeur prendra également en charge la souris et le clavier. « Crusader Kings III est l’héritier d’un long héritage d’expériences historiques de grande stratégie et arrive avec une multitude de nouvelles façons d’assurer le succès de votre maison royale », lit-on dans le texte de présentation.

La conversion en console va être un véritable défi, il sera donc intéressant de voir comment le développeur gère ses minuscules tailles de police et ses commandes. Cela n’a pas empêché des séries comme Civilization VI de faire la transition, cependant, il y a donc certainement un public inexploité à explorer ici pour le développeur.