Cuba Gooding Jr. (Jerry Maguire) est accusé de viol

Le viol a eu lieu en 2013, mais ce n’est qu’aujourd’hui que l’affaire a été résolue

L’acteur Cuba Gooding Jr, connu pour des films comme “Norbit”, “End Game” et gagnant d’un Oscar pour «Jerry Maguire» Il a été accusé d’un viol qu’il a commis en 2013. Comme confirmé Variété L’acteur a été accusé d’avoir violé à plusieurs reprises une femme (qui a préféré garder l’anonymat) il y a environ 7 ans. L’incident s’est produit dans le Hôtel Greenwich Village Mercer, où l’acteur a accompagné la jeune femme pour changer ses vêtements. Une fois là-bas, il la prosterna violemment sur le lit de l’hôtel, la violant à plusieurs reprises.

La victime a fait les déclarations de cet événement protégées par le New York Victims of Sexual Violence Act. Il a ensuite dénoncé Gooding Jr. et cela vous mènera à un procès pendant des années. Au moment où cette accusation a été portée, l’acteur avait déjà jusqu’à six accusations de violence sexuelle par jusqu’à trois femmes différentes. En 2019, il a plaidé non coupable pour tous, mais d’autres témoignages ont été révélés. Malgré l’âge de l’affaire l’acteur doit défendre son «innocence» devant le tribunal.

Récemment, la nouvelle de l’accusation de abus sexuel à Alexander Payne. La voix a été élevée par l’actrice Rose Mcgowan. Rose est connue pour sa participation à des films tels que “Crier” et «Elvis» . L’actrice a expliqué son accusation à travers ce Tweet: “Alexader Payne. Tu m’as assis et tu m’as mis un film porno softcore que tu as réalisé pour Showtime avec un nom différent. Je me souviens encore de votre appartement à Silverlake. Vous êtes très bien doté. Puis tu m’as laissé couché dans la rue. J’avais 15 ans “. Fait ces déclarations via votre profil Twitter.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂