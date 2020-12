CS: GO – Tyson «  Asap  » Paterson reçoit une interdiction d’un an d’ESL pour falsification de documents sur l’âge

C’est le Counter Strike controverse du jour, apparemment, car les questions et les préoccupations sont devenues si infaillibles et cohérentes que nous avons l’impression de nous éveiller chaque jour à de nouveaux problèmes qui surmontent d’une manière ou d’une autre les controverses et les scandales des jours précédents.

Ce n’est pas le bon moment pour être un Counter Strike fan à moins que vous ne soyez fan de drames et de problèmes systémiques qui ont conduit certains analystes à appeler cela la mort du professionnel Counter-Strike: Offensive mondiale scène «telle que nous la connaissons».

Cette fois, nous nous rendons dans la région d’Océanie, Australis pour être précis, où Tyson « dès que possible » Paterson de l’équipe Rooster vient de recevoir une interdiction de douze mois pour falsification de documents afin de contourner la limite d’âge pour DreamHack Masters Winter .

Tyson Paterson aurait rejoint un tournoi 2v2 avec ESL Australia avec une restriction selon laquelle seuls les plus de dix-huit ans ou plus étaient autorisés à participer; comme Tyson avait participé à des tournois où son âge était de dix-sept ans, ESL a demandé une preuve via une carte d’identité indiquant sa date de naissance.

La carte d’identité a été falsifiée, ESL l’a découvert, et maintenant le potentiel du jeune joueur australien a sans doute été gaspillé alors qu’il se retrouve à l’écart pour l’année prochaine.

Certains qualifient la mesure d’extrême, soulignant l’absence totale d’interdictions de tireurs d’élite qui ont été distribuées, car la rumeur dit que tant d’équipes ont été des tireurs d’élite, que les punir aurait tué le professionnel. Counter Strike scène du jour au lendemain.

Complètement justifié, mais avec la récente décision de l’ESIC «d’ignorer» les incidents de sniping de flux, chaque sanction va sembler sévère. Ce n’est certainement pas dur, il a falsifié sa propre carte d’identité … Ce qui s’est passé avec les incidents de sniping n’était pas normal, ce 100% l’est. https://t.co/SaW4ppxTjC – Michal Slowinski (@ michau9_) 18 décembre 2020

Je suppose que c’était peut-être l’une des exigences des sponsors – mais je ne suis pas sûr. – Michal Slowinski (@ michau9_) 18 décembre 2020

La gifle molle sur les contrevenants de tireurs d’élite a établi ce que certains appellent un dangereux précédent, où maintenant chaque mesure disciplinaire poussée par ESIC ou ESL va sembler sévère; l’alternative, où les sanctions continuent d’être molles et molles, crée un précédent extrêmement dangereux en ce qui concerne l’intégrité concurrentielle au sein de la scène.

Il y a un équilibre à trouver ici, et il semble franchement que la falsification de documents pour contourner les règles vaut la peine d’envoyer un message à d’autres organisations: il y a encore des punitions, elles s’appliquent toujours, et vous devez jouer selon les règles.

Cela a également été vu dans Flashpoint alors qu’ils imposaient une amende au MIBR pour avoir continué à streamer après que l’ESIC a dit aux organisations de couper les affaires amusantes ou de faire face aux répercussions. Cela devrait être célébré par les fans, car c’est la seule façon dont nous allons maintenir toute forme d’intégrité compétitive au sein de la scène.

Un aspect que beaucoup ont franchement trouvé manquant à l’ère du web Counter-Strike: Offensive mondiale au grand dam des fans à l’échelle internationale.