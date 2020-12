CS: GO – Russel ‘Twistzz’ Van Dulken serait remplacé par Gabriel ‘FalleN’ Toledo

C’était franchement une tournure étonnante des événements dimanche lorsque Russel « Twistzz » Van Dulken a annoncé à la fin du match de la finale de Liquid contre Astralis qu’il se retirait du jeu avec Team Liquid alors que l’organisation cherchait à modifier sa liste pour déménager. vers l’avant.

Vous pourriez entendre une épingle tomber sur Internet alors que l’un des joueurs les plus cohérents de l’équipe de mastodonte nord-américaine a choisi de se retirer de la scène. Ensuite, une vague de questions a commencé à se poser, beaucoup affirmant que Twistzz quittait l’équipe alors qu’ils en avaient le plus besoin.

Russel van Dulken est avec Team Liquid depuis début 2018 après un passage précocement court avec Misfits qui a duré les trois mois avant que Liquid ne le récupère.

C’est un autre coup dur, ont déclaré certains, sur la scène nord-américaine alors que des rumeurs circulent selon lesquelles Twistzz envisage également Valorant dans un proche avenir, ce qui n’a été vérifié par personne de bonne réputation.

Je ferai bientôt des commentaires sur mon avenir, j’espère apporter le soutien de NA partout où je vais dans l’UE. Je souhaite tout le meilleur à et pour mes coéquipiers. Bonnes vacances à tous et restez en sécurité 😊 – Russel van Dulken (@Twistzz) 20 décembre 2020

Il semble que Twistzz envisage plutôt un passage sur la scène européenne. Le noyau liquide, comme on l’appelait, est officiellement mort avec Nitr0 passant à Valorant et Twistzz cherche à se diriger vers l’UE.

Cela ne prive pas l’essentiel de leur réussite d’atteindre le Grand Chelem d’Intel, et les embrayages qu’il a apportés au cours de ces trois ans et demi de mandat ne sont pas du tout diminués. Russel van Dulken a déclaré que cette décision était une «décision mutuelle» entre lui et l’organisation Liquid.

Maintenant, de nouvelles rumeurs circulent alors que les fans spéculent sur qui pourrait éventuellement combler le vide que Twistzz laisse. Que diriez-vous de nul autre que l’ancien joueur du MIBR et personnage controversé, Gabriel «FalleN» Toledo?

Des sources indiquent à RBM que Team Liquid cherche à remplacer Twistzz par FalleN. https://t.co/cz9kVM6Jg1 – Médias Rush B (@RushBMediaGG) 20 décembre 2020

Même le célèbre Richard Lewis, une personnalité parfois controversée qui a remporté le prix du journaliste esport de l’année en 2016.

FalleN a un jeu de train impeccable qu’il a montré à maintes reprises, et il pourrait très bien être le personnage qui peut soit ramener Liquid à leur ancienne gloire, soit être un catalyseur singulier qui les fait s’écraser et brûler de manière spectaculaire.

On considère qu’il y a peu de place entre les deux extrêmes.

Thorin a notamment considéré Gabriel Toledo comme le « meilleur IGL du monde » début 2016, et il a continué à IGL pour MIBR pendant un certain temps. Selon certaines rumeurs, FalleN serait également prêt à rejoindre l’équipe polonaise Honoris, mais aucun fruit n’a jamais été tiré de ces rumeurs. Reste à savoir s’ils naîtront cette fois-ci.