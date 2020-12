CS: GO – Plusieurs membres du personnel de Flashpoint annoncés comme testés positifs pour COVID-19

Quelque chose avec lequel l’humanité se débat depuis le début de la pandémie est le problème du «sans contact».

Pour diverses raisons (la plupart étant suspectes que nous sommes des créatures sociales dans l’âme), l’idée d’être piégé avec rien d’autre que vos propres pensées pendant des mois et d’interagir uniquement via Internet est terrible pour une multitude de raisons (bien que le bonheur pour certains ).

Chaque fois que quelques personnes essaient de se réunir, il y a des tests positifs pour COVID-19 tandis que tout le monde halète et se demande à quel point cela s’est produit. Il semble inévitablement frapper indépendamment des précautions et des mesures de sécurité en place pour prévenir une épidémie, frustrant le monde dans son ensemble qui essaie simplement de faire avancer la balle métaphorique.

Le plus récent qui semble avoir échoué après avoir tenté de continuer à organiser des événements est Point de rupture, et cela soulève des questions sur le fonctionnement de l’e-sport à l’intérieur d’une « bio-bulle » où la séparation stricte entre ceux à l’intérieur et à l’extérieur signifie que les sports en LAN pourraient redémarrer plus tôt que nous ne le pensons, même si la pandémie fait rage.

Selon certaines rumeurs, Activision-Blizzard envisageait la possibilité de mettre en quarantaine le personnel et les joueurs au sein du Ligue Call of Duty et la possibilité que cette action soit portée devant le Ligue Overwatch, où les équipes seraient à nouveau hébergées localement à des fins de compétition, ce qui permettrait aux deux ligues de revenir dans un environnement LAN avec la santé et la sécurité au premier plan.

Hier, Flashpoint a annoncé que plusieurs membres du personnel de Flashpoint avaient été testés positifs au COVID-19, malgré le strict respect des mandats britanniques.

Nous prenons les mesures appropriées pour procéder en toute sécurité et prévoyons de terminer l’événement ce week-end. Nous vous apporterons prochainement des mises à jour sur l’heure de début des matchs. – Point d’éclair (@Flashpoint) 5 décembre 2020

D’autres mises à jour n’étaient pas facilement proposées sur les réseaux sociaux.

D’autres nouvelles concernant les membres du personnel qui ont été testés positifs pour le virus qui ont franchement des possibilités de changer la vie encourues même après qu’un rétablissement complet n’a pas été offert non plus, et aucune équipe qui faisait partie du tournoi Flashpoint n’a déclaré une épidémie récente dans leur vie arrangements.

La nouvelle est arrivée la veille de la date prévue de la finale, qui a finalement été entre Virtus.Pro et OG dans un format best of three. Cela a entraîné le report du match OG contre MIBR d’environ cinq heures.

Aucune entreprise ne veut être connue pour avoir abouti à un événement super-épandeur, et il est peu probable que Flashpoint choisisse d’être excentrique dans cette tâche non plus; Pourtant, il faut noter que la propagation s’est produite dans un studio fermé alors que les scientifiques continuent de supplier la population mondiale de rester à l’intérieur tout en avertissant simultanément que la saison des vacances entraînera un pic mortel.