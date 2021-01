CS: GO – CS Summit (00) 7 a été annoncé, prévu du 25 au 31 janvier

Espérons que tout le monde a profité au maximum de sa pause de joueur, en tant que prochain tas de professionnels Counter Strike arrive déjà en avion, menaçant de remplir les horaires de tout le monde en essayant de trouver chaque morceau de professionnel CS participer.

Le plus récemment annoncé est le CS Summit 7, que l’équipe Au delà du sommet ont pris la liberté de faire une comparaison avec la légende emblématique du MI6, 007, dans l’annonce.

Nous avons environ deux semaines pour nous préparer à plus de bonté du Sommet qui implique généralement un format plus décontracté par rapport aux tournois plus sérieux (et certes prestigieux) que l’on voit dans Counter-Strike: Offensive mondiale. Plus décontracté pourrait être un euphémisme: les hôtes se prélassent généralement sur des canapés tout en parlant clairement aux participants qui viennent de quitter le serveur des hauts et des bas de leur jeu.

Les chaussettes sont vues de manière cohérente.

Certes, avec la pandémie, ce que tout le monde devrait attendre du tournoi à venir qui commence le 25 janvier est en suspens: HLTV a déclaré qu’ils comprenaient que le tournoi se déroulerait en Europe, mais personne ne sait quelles équipes sont. actuellement impliqué dans le tournoi.

Les équipes nord-américaines pourraient néanmoins participer, car Liquid, FURIA et Evil Geniuses devraient tous être en Europe pour la finale mondiale BLAST Premier qui débutera le 19 janvier et se déroulera jusqu’au 24 janvier.

Le prize pool a été annoncé à 200 000 €, dont le gagnant prendra la part du lion, mais ce que les équipes pourraient présenter n’est actuellement pas clair, ni le format du tournoi lui-même.

Le meilleur des 3 standards pourrait bien être présumé au moins à partir des quarts de finale pour aboutir à un meilleur des cinq, mais jusqu’à ce que l’équipe de Beyond the Summit clarifie ce à quoi les fans doivent s’attendre, tout est supposé et spéculation basé sur le général. normes et précisément qui pourrait être dans cette région.

Un aspect intéressant à prendre en considération est que Beyond the Summit est une organisation basée à Los Angeles qui accueille l’événement en Europe; des spéculations ont été émises selon lesquelles cela est dû à des tentatives de jeu en LAN, tout comme d’autres organisateurs de tournois ont tenté (et ont finalement échoué, du moins pas sans propager COVID-19) au cours de l’année écoulée.

S’il y a une chance de jouer hors ligne, le prochain événement BtS pourrait être monumental s’il est fait en toute sécurité et intelligemment: il est difficile de soutenir que la scène professionnelle de Counter-Strike: Offensive mondiale n’a pas souffert comme les autres esports avec le passage au jeu en ligne, ce qui entraîne des problèmes de latence et de déconnexion de manière cohérente, quel que soit le titre en compétition.