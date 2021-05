CS: GO a un nouveau service d’abonnement et lance Train avec une mise à jour du pool de cartes

CS: GO a reçu une nouvelle mise à jour de 1 Go contenant de nouvelles fonctionnalités. Cela comprend les poulets révisés, un nouveau service d’abonnement controversé et la nouvelle boîte obligatoire. De plus, Train vole hors de la réserve de cartes officielle, c’est pourquoi une autre carte prend sa place dans « Counter-Strike: Global Offensive ».

Broken Fang est terminé, c’est à cela que servent les statistiques CS: GO 360

La mauvaise (ou bonne?) Nouvelle au début: la Opération Broken Fang alias Prise cassée est fini et est fait par un pour ça nouveau système d’abonnement remplacé. Le nouveau service porte le nom Statistiques CS: GO 360 et dans une certaine mesure, continue les statistiques qui n’étaient auparavant disponibles que pour les détenteurs de l’Opération Pass.

Les autres fonctions qui ont trouvé leur place dans le jeu avec l’opération resteront gratuites pour tous:

Compétition premium (Premier Compétitif)

(Premier Compétitif) Reprise (Reprise) – Ce mode est maintenant dans les Wargames

Combien de temps puis-je utiliser mes étoiles? S’il vous reste des étoiles de vos missions Broken Fang, vous aurez jusqu’à 15 mai Il est temps de les échanger contre des récompenses. Après cette date, ils expirent.

Qu’est-ce que CS: GO 360 Stats?

Avec Croc cassé était-ce possible Statistiques de compétition et d’ailier à voir. Cela comprenait également les informations sur Chance de gagner une manche en mode compétition et compétition premium. Avec les statistiques 360, vous pouvez à nouveau voir exactement ces informations, mais vous devez maintenant payer pour cela.

Combien coûtent les statistiques CS: GO? Dans ce pays, les joueurs peuvent utiliser les statistiques CS: GO 360 pour 0,85 cents par mois s’abonner à.

Modifications apportées à la réserve de cartes: Entraînement, Anciens dans

Former sera retirée du service actif en tant que carte jouable. Pour cela, elle trouve Prise cassée a introduit la carte Ancien dans le pool de cartes officiel de CS: GO. Ancient en a un autre pour ça site de bombe révisé A et modifications mineures du point B recevoir.

Dans le même temps, deux autres cartes communes peuvent être trouvées dans le jeu de tir à la première personne. Moka et mouture. Les deux cartes sont désormais disponibles pour les jeux d’entraînement et dans d’autres modes de jeu du groupe de désamorçage Sigma. Remplacer le moka et moudre Apollon, Engager et Anubis.

Guns le nouvel étui Snakebite

C’est dans la nouvelle boîte Collection de morsures de serpent Et ainsi 17 nouveaux skins d’armestous conçus par la communauté. Comme objet rare vous pouvez retirer des gants de la collection Broken Fang. Ici, vous pouvez jeter un œil aux nouveaux designs:

Probablement le changement le plus important: le nouveau design du poulet

En fait, cette innovation ne méritait pas d’être mise à la fin de ce tour d’horizon des mises à jour, mais nous voulions garder le meilleur pour la dernière fois. Parce que le look des poulets dans CS: GO, familier depuis des années, a en fait cédé la place à un nouveau modèle. Et voici à quoi ressemblent désormais les poulets dans le jeu de tir tactique:

