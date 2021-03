Crystal Dynamics explique les niveaux de « Marvel Avengers" dans Next Gen

Dynamique cristalline a expliqué le raisonnement derrière le changement à venir dans les taux de victoire du CP « Marvel Avengers ».

Dans un article sur Reddit, le compte officiel du développeur pour Avengers Expliquer les raisons derrière les nouveaux changements dans XP, qui sont configurés pour ralentir les vitesses que vous souhaitez maximiser les niveaux de votre personnage.

Selon la publication, le problème vient du fait que les joueurs «pourraient finir par monter de niveau (« dinging ») 2 à 3 fois par mission, avec des missions d’une durée de 10 à 20 minutes.

« Le problème que nous voyions et entendions était qu’il gagnerait immédiatement plus de points de compétence qu’il n’avait le temps de revoir, d’appliquer et de s’habituer, avant de se lancer dans sa prochaine mission et d’obtenir les niveaux suivants », a poursuivi le poste.