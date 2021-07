Crunchyroll sortira Fena: Pirate Princess en août

Fena : princesse pirate suivre l’histoire de Féna Houtman, un personnage au passé mystérieux dont il se souvient peu. Sa vie d’orpheline s’est déroulée comme femme de chambre dans un bordel, jusqu’à ce qu’elle s’échappe sur une île pirate où elle découvre la vérité sur sa famille. Elle est la seule à pouvoir révéler ces secrets. Elle doit alors prendre sa place en tant que capitaine d’un équipage de samouraïs dans une aventure en haute mer avec des femmes pirates sur ses talons.

Ce nouvel anime, mettant en vedette des samouraïs cape et épée, Il est inspiré du manga Shojo et est réalisé par Kazuto Nakazawa avec le studio Production IG en charge de la production. L’animation est excellente avec des séquences d’action surprenantes et des éléments à la japonaise qui racontent une histoire où la violence ne manquera pas.

Fena : Pirate Princess arrive sur Crunchyroll







Capitaine de Fena d’appel d’équipage de samouraï. Elle est la clé pour trouver un trésor inestimable. Ses souvenirs ouvrent la voie à cette récompense recherchée par d’autres pirates et aussi par la marine anglaise !

Le protagoniste semble être le propriétaire d’une naïveté qui prête de la sympathie à une histoire encadrée par la violence typique d’un anime japonais avec des épées et des samouraïs qui n’ont pas peur de se tacher du sang de leurs rivaux. Les pirates sont acharnés dans leur recherche et le danger est latent !

Fena : princesse pirate est une série originale de Crunchyroll et sortira avec des sous-titres le 14 août dans le monde entier sauf au Japon. Il peut également être apprécié doublé en anglais aux États-Unis via Adult Swim.