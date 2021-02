Crunchyroll dépasse les 4 millions d’abonnés

Crunchyroll existe depuis des années maintenant et est devenu un incontournable pour les amateurs d’anime du monde entier. Au fur et à mesure le médium gagne en popularité, Crunchyroll il a été découvert aussi et c’est pourquoi il célèbre maintenant une étape importante pour les abonnés.

Selon un nouveau rapport, Crunchyroll il a attiré quatre millions d’abonnés payants. Cette vient après que le site a atteint trois millions d’abonnés en juillet 2020. Il n’a fallu que six mois au service de streaming pour ajouter un million supplémentaire, et Crunchyroll vise à élargir encore plus cette base d’utilisateurs.

Actuellement, Crunchyroll est l’une des voix dominantes dans la diffusion et la couverture d’anime. Le site a accumulé plus de 50 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. C’est grâce à l’énorme catalogue Crunchyroll qu’il abrite 1 000 titres et plus de 30 000 épisodes.

Avec lui un service Quoi englobe plus de 200 pays, il est facile de comprendre pourquoi Crunchyroll est devenu une centrale électrique dans le domaine et les fonctionnalités 100 millions d’utilisateurs enregistrés à ce jour.

En décembre dernier, il a été annoncé que Funimation Global Group est en train d’acquérir Crunchyroll.