Cruella Fashion Line Snubs Designer, Enraging Costume Designers Guild

Il y a des moments dans l’industrie du divertissement où certaines pratiques sont remises en question, et il semble que les problèmes de licence d’un Cruelle La gamme de mode inspirée a lancé un nid de frelons en ce qui concerne les droits des créateurs de costumes de cinéma et de télévision. Alors que certaines conceptions de costumes deviennent si emblématiques qu’elles sont immédiatement reconnaissables, la compensation financière ou les revenus hors écran qui peuvent être générés par les concepteurs derrière eux sont généralement inexistants. Maintenant, un certain nombre de costumiers et la Guilde des créateurs de costumes ont publiquement dénoncé la pratique « déloyale » et ne se soucient pas si cela met leur propre carrière en danger.

Jenny Beavan, le designer oscarisé derrière certains de CruelleLes tenues étonnamment conçues de dans le nouveau film de Disney, s’est récemment avérée ignorer qu’une gamme complète de vêtements basés sur ses créations originales avait été conçue, autorisée et publiée. La première fois qu’elle a entendu parler de la ligne, c’est lorsqu’un ami lui a transmis une publication Instagram de la marque Rag & Bone, qui annonçait leur « nouveau, sous licence officielle Cruelle collection inspirée. » Bien que l’homme de 70 ans se souvienne de brèves discussions sur la possibilité de travailler avec Disney sur des articles co-marqués, la fin de la production du film et l’arrivée de la pandémie de Covid19 signifiaient que le concepteur n’avait plus entendu parler de Disney.

S’adressant à Variety, elle a déclaré: « J’étais en quelque sorte horrifiée. La chose à propos de Cruelle c’est que vous avez un film sur la mode, sur deux créateurs de mode. Toute l’histoire est qu’ils ont presque une guerre en utilisant la mode. Donc, c’est tellement irrespectueux de faire ensuite ressortir des lignes de mode. »

Ce n’est pas la première fois que de tels problèmes surviennent récemment, et cela semble avoir été un inconvénient tacite du travail dans l’industrie depuis de nombreuses années. Au début de 2020, une gamme de vêtements de Her Universe a tiré ses créations presque directement des costumes d’Erin Benach de Harley Quinn et de ses collègues féminines du Oiseaux de proie film. 25 ans auparavant, les costumes emblématiques portés par Cher d’Alicia Silverstone dans Désemparés ont été utilisés sur des gammes de poupées sans aucune consultation avec Mona May, qui a défini le look de la garde-robe du personnage.

L’étendue du problème a été soulignée par Anna Wyckoff, directrice des communications de la Costume Designers Guild, qui a déclaré : « Historiquement, c’est un problème énorme pour nos membres et pour tous les créateurs de costumes. Parce que, comme chacun le sait, un costume a une longue vie après la projet – dans le merchandising et les jouets et les costumes d’Halloween. Il existe donc de nombreuses opportunités pour que les costumes soient utilisés à des fins de marketing auxiliaire. «

Le président et designer de CDG, Salvador Perez Jr, a ajouté : « En tant que créateurs de costumes, notre travail a une vie au-delà de l’écran. Notre travail est reproduit pour des jouets, des costumes, des collections de mode et plus encore. Non seulement nous ne sommes pas autorisés à participer aux bénéfices réalisés du merchandising, nous ne sommes même pas crédités pour notre travail sur les designs originaux. »

Il y a bien sûr eu quelques exceptions à la règle, comme Eric Damon travaillant avec le détaillant Miss Selfridge sur leur Une fille bavarde gamme basée sur ses créations de la série, et Janie Bryant collaborant avec Banana Republic sur une licence Des hommes fous collection, mais c’est loin d’être une pratique standard dans l’industrie. Perez Jr l’a résumé avec un commentaire supplémentaire. « Producteurs, réalisateurs, musiciens, acteurs et même les premiers [assistant directors] obtenir un pourcentage des bénéfices de leur travail », a-t-il déclaré. « Les créateurs de costumes qui contribuent à générer des revenus supplémentaires à partir des productions méritent d’être indemnisés pour les revenus supplémentaires gagnés.

