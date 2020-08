‘Cross-Gen Edition’ de Call Of Duty: Black Ops Cold War signifie pas de mise à niveau PS5 / Series X gratuite

Guerre froide Black Ops

Activision

En tant que jeu le plus vendu de l’année, chaque année, tout le monde cherche à voir comment Call of Duty va gérer la transition générationnelle cette fois-ci, et il est sans surprise de prendre la route qui, selon lui, lui rapportera le plus d’argent.

Selon de récentes fuites issues des fichiers du jeu Modern Warfare, il y aura trois versions différentes de Call of Duty: Black Ops Cold War, qui seront révélées (enfin) en totalité demain:

édition standard – Pour PS4, Xbox One et PC.

Édition Cross-Gen – Pour PS4, Xbox One et PC, puis accédez aux nouvelles versions PS5 et Xbox Series X mises à niveau.

Edition ultime – L’édition Cross-Gen ainsi que vos bonus COD habituels comme des skins supplémentaires, le Battle Pass de cette saison et un pack d’armes.

Bien qu’aucun prix ne soit indiqué pour ces derniers, la simple existence de l’édition Standard et de l’édition Cross-Gen implique que non, nous ne voyons pas Call of Duty faire quoi que ce soit comme «Smart Delivery» pour une mise à niveau gratuite vers la version de nouvelle génération de Call of Duty quand il arrive.

Opérations secrètes

VTT

Nous n’avons pas non plus de date de sortie pour Black Ops Cold War, mais il va de soi qu’il fera délibérément ses débuts avant La PS5 et la Xbox Series X sortent, ce qui obligerait les joueurs à attendre pour acheter la prochaine édition de génération par elle-même quand elle sortira, ou au printemps pour l’édition Cross-Gen au lancement. Si l’édition standard est de 60 €, l’édition Cross-Gen pourrait coûter 70 € ou même potentiellement 80 €, selon combien Activision veut la pousser. (Mise à jour: une autre fuite indique que la date de sortie est le 13 novembre, ce qui semble devoir être … très proche du lancement de nouvelle génération, nous verrons donc comment cela se passe)

C’est un ennui pour les joueurs qui ont vu d’autres grands jeux et que les entreprises proposent des mises à niveau gratuites de nouvelle génération, de tous les jeux Microsoft propriétaires aux grands titres tiers tels que Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed Valhalla. On ne sait pas à quel point la PS5 Cold War ressemblerait et jouerait par rapport à la PS4 Cold War, et soulève des questions sur la rétrocompatibilité potentielle, comme dans, PS5 peut-il définitivement exécuter PS4 Cold War si nécessaire? Si oui, quelle sorte de originaire de des améliorations que cela pourrait-il apporter? Ou Activision les retiendrait-il délibérément pour une nouvelle version?

Il semble que les joueurs auront le choix de faire assez tôt ici, soit acheter l’édition la plus chère au lancement afin de pouvoir jouer à travers les générations, soit attendre que les systèmes de prochaine génération soient sortis et que la nouvelle version soit vendue par lui-même. Des choses comme la livraison intelligente étaient censées faciliter cette situation pour les consommateurs, mais il est clair que certaines entreprises voient une opportunité se laisser sur la table et elles la saisissent.

Nous devrions en savoir plus sur ces éditions et ce qu’elles coûtent demain. Mais oui, préparez-vous à un lancement coûteux de nouvelle génération si de plus en plus de jeux continuent sur cette voie.

