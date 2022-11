Critiques désenchantées : la suite de Disney valait-elle 15 ans d’attente ?

Le tant attendu Enchanté suite, Désabusé, a enfin débarqué sur Disney+. Et les critiques sont maintenant arrivées. Alors, le suivi a-t-il valu la peine d’attendre 15 ans ? Ou la franchise aurait-elle dû se terminer par Enchanté heureux pour toujours? Découvrons-le.

Nous commençons par Kate Rice de The Evening Standard, qui a trouvé beaucoup à apprécier avec Désabusélouant les chansons, l’utilisation de la nostalgie et la façon dont le film met à jour les tropes de l’original.

« En fin de compte, Disenchanted frappe le clou de la nostalgie sur la tête et nous donne deux heures de bouffonneries idiotes et de mélodies de vers d’oreille qui remplissent plus que efficacement le trou de quinze ans sans Gisele avec lequel nous avons dû vivre. Bien qu’il n’atteigne pas tout à fait le sommet atteint par That’s How You Know (That You Love Her), il sera difficile de terminer sans que votre cœur ne se sente toujours bien et vraiment joué.