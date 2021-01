Critique: Ys IX: Monstrum Nox (PS4) – L’aventure la plus sombre d’Adol n’atteint pas tout à fait les sommets d’Ys VIII

Il se passe quelque chose de douteux dans la ville de pierre menaçante de Balduq, et l’aventurier chevronné Adol Christin le découvre à la dure lorsqu’il est brusquement arrêté à son arrivée. Notre héros aux cheveux roux échappe à ses ravisseurs avec l’aide d’une femme mystérieuse, mais son aide a un coût. Maintenant aux prises avec une malédiction qui l’empêche de quitter la ville, Adol n’a d’autre choix que d’obéir à son sauveur et de s’attaquer à la corruption qui se propage à travers Balduq.

Dès le départ, Ys IX: Monstrum Nox sert une base intéressante pour son histoire. La série de Falcom a toujours placé le protagoniste récurrent Adol dans des situations créatives, et ce dernier opus n’est pas différent. Cette fois-ci, Adol n’est pas seulement un épéiste courageux à la recherche d’aventures – c’est un fugitif recherché, et les premières heures du jeu ont donné le ton à une histoire bien plus sombre.

Les fans trouveront cependant la structure générale de Monstrum Nox familière – surtout si vous avez joué à Ys VIII: Lacrimosa of Dana. La sortie de 2016 a vu Adol faire naufrage sur une île oubliée depuis longtemps, où il a dû se regrouper avec d’autres survivants pour s’échapper. Le cadre de Monstrum Nox peut être complètement différent, mais vous vous retrouverez toujours à rassembler des alliés, à retourner régulièrement à une base d’opérations et à débloquer régulièrement de nouvelles zones d’exploration.

Malheureusement, Monstrum Nox ne se sent tout simplement pas aussi cohérent que son prédécesseur, et cela est principalement dû à la ville de Balduq elle-même. L’île de Seiren d’Ys VIII présentait un paysage vaste et varié – un mélange mémorable d’île paradisiaque immaculée, de ruines inquiétantes et de danger inconnu. Balduq, en revanche, est terriblement terne et morne. Ce sont toutes des rues grises et des bâtiments gris, dans un ciel gris immobile. Cela va clairement pour une sorte de ton gothique oppressant – mais des visuels terne annulent l’illusion presque immédiatement.

C’est donc un bon travail que la ville vous préoccupe de ses nombreux secrets. Au cours du jeu, vous avez accès à diverses capacités de plateforme. D’ici peu, vous sprinterez sur les murs et vous glisserez de grandes hauteurs. C’est loin du style magnifique et de la douceur satisfaisante de Spider-Man de Marvel, mais Balduq devient un lieu beaucoup plus intéressant une fois que vous vous précipitez sur ses toits comme un véritable renégat. Il y a beaucoup de trésors cachés à découvrir et les portails de monstres qui réapparaissent garantissent que vous n’êtes jamais trop loin de toute action de balancement d’épée.

La plate-forme joue également un rôle clé dans l’exploration de donjons. Balduq abrite de nombreux labyrinthes souterrains, qui mettent tous à l’épreuve votre dextérité ainsi que vos compétences de combat. À la manière typique des Y, les donjons sont des affaires au rythme rapide, vous gardant sur vos gardes avec des bagarres écrasantes de monstres, des résolutions de casse-tête légères et, bien sûr, des combats de boss exagérés. Une fois de plus, l’architecture gris pierre fait que tout semble un peu trop similaire, mais dans l’ensemble, pirater et couper dans les donjons de Monstrum Nox est très amusant.

En effet, c’est vraiment le système de combat éprouvé Ys qui maintient tout ensemble. Les commandes sont plus réactives que jamais, avec Adol et d’autres membres jouables du groupe capables de réaliser des combos flashy et des attaques spéciales, tout en effectuant des roulades, des sauts et des tirets évasifs à tout moment. Tout est si fluide et satisfaisant – surtout une fois que vous avez débloqué la gamme complète de techniques de chaque personnage.

En ce qui concerne l’intrigue, les choses avancent à un rythme légèrement plus lent que ce que les fans de Ys ​​de longue date pourraient attendre. Monstrum Nox possède un casting assez important et aime donner à chaque nouveau visage un temps raisonnable sous les projecteurs. En conséquence, nous obtenons des chapitres entiers de l’histoire dédiés à un seul membre du parti, explorant généralement leur personnalité et leurs motivations. En ce sens, Ys IX peut se sentir plus axé sur le caractère que ses prédécesseurs, ce qui conduit à des interactions étonnamment percutantes plus tard.

Cependant, l’accent mis sur les individus signifie que l’intrigue globale prend souvent le dessus. Les éléments de l’histoire principale ont tendance à perdre de la vapeur assez rapidement, car ils sont écartés pour la dernière dose de développement de personnage. Il nous reste un récit de base qui semble fragmenté et même un peu artificiel une fois que tout est dit et fait.