Critique: RIDE 4 (PS5) – Un crash de moto ressenti de l’intérieur du DualSense

Les mises à niveau de nouvelle génération sont un moyen fantastique de donner plus de raffinement à un jeu et d’améliorer l’expérience globale en tirant parti du matériel plus puissant. Trois mois après le lancement de RIDE 4 sur PlayStation 4, le jeu a reçu une nouvelle version PlayStation 5. Bien qu’il y ait des lueurs de potentiel sous la surface, en particulier dans l’utilisation du DualSense, la mise à niveau de RIDE 4 ne fait pas grand-chose pour essayer de remédier aux problèmes présents dans le jeu de base, ce qui se traduit par une expérience décevante et incroyablement frustrante du début à la fin.

Pour commencer par les aspects positifs, la caractéristique la plus impressionnante et la plus notable de RIDE 4 sur la PS5 est l’utilisation du retour haptique et des déclencheurs adaptatifs du DualSense. Sur le plan technique, ces caractéristiques font de RIDE 4 une fantastique vitrine de la puissance du contrôleur. Le retour haptique donne au DualSense la sensation d’être un moteur de moto miniature entre vos mains, tout en réagissant de manière impressionnante aux différentes surfaces et conditions météorologiques pour rendre l’expérience encore plus réaliste. Pendant ce temps, les déclencheurs adaptatifs font des merveilles pour le contrôle de l’accélération et de la décélération, car les déclencheurs reproduisent la sensation et la tension normalement équipées sur l’accélérateur d’une moto. Bien que le DualSense fasse de RIDE 4 l’une des expériences de moto les plus immersives d’un point de vue technique, il est dommage que le reste du jeu ne puisse pas répondre aux mêmes normes.

Alors que le port PS5 de RIDE 4 tire parti des capacités uniques du DualSense, il ne parvient pas à utiliser toute la puissance des capacités matérielles de la PS5. Mettre le gameplay des versions PS5 et PS4 côte à côte montrera des améliorations minimes entre les deux versions sur le plan graphique et, bien que plus rapides qu’auparavant, les écrans de chargement occupent toujours une place importante dans les menus. C’est incroyablement décevant, car la plupart des pistes auraient pu utiliser un feuillage supplémentaire, des spectateurs supplémentaires ou même de meilleures textures pour rendre les pistes plus vivantes. La plupart du temps, il y a très peu de PNJ le long de certaines parties de la piste, ce qui donne l’impression que tout le monde est parti en vacances dans les grandes villes. RIDE 4 n’était pas un jeu particulièrement beau sur la PS4 au départ, c’est donc une vraie déception de voir cette version de nouvelle génération échouer à améliorer la situation.

Cependant, le plus gros problème de RIDE 4 ne réside pas dans les graphismes, car le gameplay de base est facilement l’une des expériences les plus frustrantes et les plus difficiles d’un jeu de course, en particulier pour les nouveaux venus dans la série. Au démarrage du jeu, il n’y a pas de véritable tutoriel pour vous habituer à jouer au jeu. Au lieu de cela, RIDE 4 estime que les nouveaux arrivants peuvent mieux apprendre par essais et erreurs sur une piste d’essai. Pour continuer le jeu, le joueur doit atteindre un certain temps requis pour montrer ses compétences, mais le quota de temps est si incroyablement strict qu’il transforme le didacticiel en lui-même en une expérience frustrante. Il n’y a pas de retour sur ce que le joueur fait de mal ou comment améliorer ses compétences, au lieu de cela, la piste fait une boucle jusqu’à ce que le joueur ait la chance de battre le temps.

Il existe des options de contrôle minimales qui rendent l’expérience plus palpable, comme le freinage automatique, mais ces paramètres plongent dans les crédits accordés après chaque course, retardant encore plus la progression. RIDE 4 exige la perfection avec ses commandes, avec la moindre bosse contre un mur envoyant le conducteur dans les airs. Bien que cela ajoute au réalisme du jeu, cela enlève beaucoup plus au niveau de plaisir. Il semble que les développeurs savaient à quel point le jeu était frustrant, car ils ont même inclus une fonction de rembobinage dans les courses, qui ressemble à un petit bandage placé sur une plaie béante.

Une fois que vous maîtrisez les commandes de RIDE 4, ce qui reste est une expérience de course médiocre qui est plus ennuyeuse que satisfaisante. Le mode campagne est relativement long, mais la plupart des missions sont soit des contre-la-montre avec des quotas stricts, soit des contre-la-montre avec des postes à parcourir à une certaine vitesse pour éviter les pénalités. En dehors du mode campagne, il existe un mode course standard avec un niveau de personnalisation impressionnant et un mode en ligne. En dehors de ces modes, il n’y a pas grand chose à faire, y compris un manque surprenant de multijoueur local.

Le broyage des crédits à utiliser dans le garage est l’endroit où la plupart de votre temps sera probablement passé. La campagne est certainement le moyen le plus simple de gagner des crédits, mais le montant gagné ne semble pas égal au temps perdu en tentatives infructueuses. Les prix des articles en boutique, des motos neuves en particulier, sont exorbitants, parfois des centaines de milliers pour un seul vélo. Quand vous ne gagnez qu’un millier par match, le travail pour un seul vélo est douloureux. Il est clair que RIDE 4 souhaite que les joueurs achètent le multiplicateur de crédits sur le PlayStation Store en utilisant de l’argent réel, en plus de la présence d’un hôte de DLC qui n’est pas inclus dans la version PS5.