Critique: Predator: Hunting Grounds (PS4) – L’expérience multijoueur tombe follement à court

Predator: Hunting Grounds est le premier grand jeu vidéo multijoueur que Sony a publié depuis MAG sur PlayStation 3. Et tandis que vendredi 13: The Game développeur Illfonic n’est peut-être pas un studio propriétaire, le projet est toujours une déclaration d’intention de le géant japonais. Après avoir défini le genre action-aventure pendant une génération, il expérimente différentes expériences lorsqu’il le peut pour attirer un nouveau sous-ensemble de joueurs dans l’écosystème. Cependant, Sony devra faire mieux que cela s’il veut réussir. Predator: Hunting Grounds est un jeu qui manque à la fois de contenu et de longévité.

Suivant les traces du titre précédent du studio, il s’agit d’une entreprise multijoueur asymétrique qui charge quatre coéquipiers de vaincre le méchant du film classique Predator. Il n’y a absolument aucun contenu solo à part le didacticiel, vous laissant avec un seul mode en ligne à jouer et à maîtriser. Et tout simplement, il n’y a pas assez de contenu ici pour justifier un achat même en tenant compte du prix réduit.

Côté humain, les matchs prennent la forme d’un jeu de tir à la première personne rempli d’objectifs insensés à accomplir. Le texte de saveur donne l’impression qu’il y a une bonne quantité de tâches différentes à cocher alors qu’en réalité elles consistent en la mécanique la plus ennuyeuse imaginable. Rassemblez un matériau dans une certaine zone, collectez des objets marqués à l’intérieur d’une base ennemie ou recherchez des objets cachés. Et puis, bien sûr, vous devrez défendre un point pendant qu’un compteur décompte jusqu’à zéro. C’est le genre d’objectifs sans cervelle qui minent ce style de jeu depuis des années maintenant, et Predator: Hunting Grounds n’apporte pas une nouvelle tournure à la formule.

Pour être honnête avec le titre, cette boucle est assez amusante pour les deux premières heures. Faire équipe avec des amis est un plaisir lorsque vous travaillez ensemble pour accomplir tout ce qui vous est demandé. Cependant, plus vous jouez, plus il devient facile de réaliser que pratiquement chaque match se déroule de la même manière. Après avoir terminé la poignée d’objectifs fastidieux qui vous sont proposés, il sera temps de les extraire – un processus qui peut prendre aussi peu que cinq minutes au total. Et c’est tout. Il y a peut-être trois à quatre heures de plaisir à avoir ici avant que sa nature répétitive ne commence vraiment à vous toucher.

Heureusement, il y a rarement un moment ennuyeux lorsque vous jouez en tant que Predator. Du point de vue de la troisième personne, c’est votre travail d’arrêter l’équipe humaine dans leur élan en les éliminant un par un. Vous pouvez le faire soit de manière furtive, en éliminant chacun d’eux lorsqu’ils se retrouvent seuls, soit en faisant connaître votre présence avec des explosions et des attaques de mêlée agressives. Des classiques Wrist Blades et Net Gun aux plus extravagants Smart Discs et Combistick, Illfonic s’est assuré que vous puissiez recréer les tueries classiques et sanglantes des films.

La meilleure chose à propos de jouer en tant que Predator est la liberté qu’il vous donne dans la traversée. L’extraterrestre peut facilement grimper aux arbres et sauter entre les branches, ce qui fait que se déplacer rapidement sur la carte semble être une seconde nature. Équipé d’un scan de ciblage, le Predator peut rapidement se verrouiller sur ses cibles et aller en ville accumuler des éliminations si l’équipe humaine n’est pas préparée. De plus, sa cape d’invisibilité permet d’échapper rapidement à ces combats relativement facile. Il est sûr de dire que lorsqu’un joueur talentueux assume le rôle du Predator, il a autant de chances de gagner le match que les quatre coéquipiers recroquevillés dans les buissons ci-dessous.

Cela peut constituer une expérience intense des deux côtés de l’équation, mais il n’y a tout simplement pas assez de contenu proposé pour faciliter les batailles au-delà de quelques heures. Le jeu comprend un seul mode et seulement trois cartes, qui semblent toutes pratiquement identiques. Ce n’est pas assez bon en 2020.

Un système de mise à niveau vous permet de modifier et de peaufiner votre équipement à la fois du côté humain et du côté prédateur, mais même cela semble quelque peu basique. Votre rang augmentera à un rythme tel que le système semblera presque sans signification, vous bloquant arbitrairement des équipements et des objets qui, du côté des prédateurs au moins, semblent essentiels pour survivre. Cependant, le type de capacités que vous débloquez ne change guère la donne pour les humains non plus. Grâce à des commandes maladroites et insensibles, la visée et le tir sont particulièrement médiocres. Mais au moins, vous n’avez pas à vous soucier d’aligner des plans à longue distance qui n’ont qu’une chance de se connecter. C’est parce que l’IA ennemie en état de mort cérébrale fait du combat une blague lorsque vous n’êtes pas contre un joueur réel.

La personnalisation est un autre des aspects les plus importants de Predator: Hunting Ground, et c’est celui qui est directement lié à une monnaie du jeu. Gagné pendant les matchs, il peut être dépensé pour des skins pour vos armes et de nouveaux objets et accessoires pour les humains et le Predator. Il peut également être dépensé en loot boxes. Maintenant, le jeu ne comporte aucune microtransaction au moment de la rédaction, il s’agit donc uniquement d’une ressource basée sur les performances au lancement. Et pour sa défense, les options à votre disposition sont assez fantastiques. La personnalisation du Predator avec de la peinture de guerre le rend plus terrifiant que jamais, tandis que des objets cosmétiques amusants pour les humains vous permettent de donner à un avatar une sensation quelque peu unique. Il reste à voir si cette devise sera achetable ou non, mais pour l’instant, elle peut être considérée comme un moment fort.

On ne peut pas en dire autant de ses performances techniques. Les bugs et problèmes mineurs sont extrêmement fréquents, des objets flottant dans les airs et des sous-titres vacillants jusqu’aux objectifs qui se brisent et refusent de progresser. Ce sont des problèmes dont nous sommes sûrs qu’ils seront résolus avec des correctifs sur la route, mais ils constituent une expérience au lancement qui se sent à la hâte. Des 30 images par seconde incohérentes sur PS4 Pro, en particulier lors de combats acharnés, ne fournissent aucun confort en plus de cela.