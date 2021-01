CRITIQUE – Père en Double (2021, Cris D’Amato)

Ça fait un moment depuis Plus d’information a flirté avec le diffusion, et à la fin de l’année dernière, l’ancien Bonjour et compagnie participé à des panels en ligne de Tudum Festival et était également présent dans l’almanach qui Netflix envoyé gratuitement aux fans. On s’attendait déjà à ce que quelque chose se produise; et demain (15) lance le nouveau film de la fille qui a enchanté Raul Gil et Silvio Santos dans le long de Cris D’Amato: Père double; qui a également remporté le livre éponyme de l’auteur Thalita Rebouças.

SYNOPSIS

Dans Père double, après avoir passé sa vie avec sa mère dans une communauté hippie, une jeune femme (Maisa Silva), 18 ans, prend la majorité pour tenter de réaliser l’un de ses grands rêves: rencontrer son père. Elle quitte ensuite la communauté et entreprend un voyage pour essayer de le retrouver.

ANALYSER

Avant de penser: « Afff, film national?« , lis:

Revenir à Père double, ici nous avons l’histoire de Vicenza Shakti Pravananda Oxalá Sarahara Zalala da Silva (Maisa) qu’à l’âge de 18 ans, il profite de l’âge de la majorité et d’un voyage opportun de sa mère, Raion (Laila Zaid) en Inde pour partir à la recherche de son père présumé.

Dans le casting, en plus de Maisanous avons Eduardo Moscovisl’humoriste Marcelo Médici, le chanteur Fafá de Belém et le vétéran Roberto Bonfim.

VERDICT

Oui, la fonctionnalité est une autre pour renouveler le catalogue de Netflix; ce sera un film de plus parmi tant d’autres. Père double il a un scénario plein de dialogues naïfs et de situations irréelles, une direction détendue, en plus d’avoir des personnages inintéressants.

Le montage final est si imparfait que si des coupures brusques de scène sans respecter le passage du temps étaient les seuls problèmes, il serait même acceptable; mais, quand on inclut un enfant dans deux scènes dans lesquelles la première a une super conjonctivite et dans la seconde avec des lunettes noires (évidemment pour couvrir les yeux rouges), c’est malheureux.

Le point culminant ici est le jeune comédien Pedro Ottoni qui donne vie à Cadu et la révélation Thaynara Og, qui sont extrêmement charismatiques et naturels.

Un autre point fort (négatif) est pour Roberto Bonfim qui est comme un « Jason Momoa de la vieillesse »- qui dans tous les rôles semble jouer le même type de personnage – tout droit sorti des studios de Globe.

En parlant du diffuseur de la famille Marinho, Père double c’est fondamentalement un Faire des exercices seulement ça Netflix: Il a de bons acteurs, il a un message important, mais il ne profite pas du potentiel du casting et se glisse dans la partie technique.

Notre note

2,0 / 5,0

Visionnez la bande annonce:

Père en Double arrive au Netflix ce vendredi 15 janvier.

