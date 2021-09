Critique : NBA 2K22 (PS5) – Basketball Sim est à son meilleur sur le terrain

Pour autant que les fans se plaignent des jeux de sport annuels jouant le même, NBA 2K22 véritablement Est-ce que se sentir radicalement différent. Une réécriture complète du gameplay défensif signifie que vous ne pouvez plus passer devant des bêtes intérieures de 7 pieds comme si elles étaient en papier, car vous devrez réellement travailler pour concevoir des regards ouverts et des voies vers le panier. Cette augmentation de la difficulté est compensée par un tir beaucoup plus maniable lorsque vous êtes grand ouvert, ce qui signifie qu’il est plus facile de faire tomber la balle – mais seulement si vous avez réussi à séparer votre adversaire.

Cela rend l’expérience beaucoup plus enrichissante dans l’ensemble, où un jeu intelligent et une bonne compréhension du terrain se reflètent dans les résultats. Même en ligne, où le demi-dieu MyPlayer construit autrefois régnait en maître sur MyCareer, vous pouvez désormais bloquer efficacement les slashers difficiles qui essaient de vous soumettre, les forçant à changer d’approche. Il y a des moments où on a l’impression que 2K Sports est allé un peu trop loin : l’IA peut parfois donner l’impression qu’elle est équipée de champs de force, mais elle est pénétrable si vous apprenez à tirer parti de votre playbook et à intégrer efficacement le pick-and -rouler.

La meilleure partie de ces modifications fondamentales du gameplay – qui incluent également un nouveau compteur de tir à réglage dynamique – est qu’elles s’étendent à chacun des modes de base du jeu, ce qui signifie que peu importe si vous aimez collectionner des cartes dans MyTeam ou créer votre propre superstar WNBA dans le W, l’action est plus serrée et plus exigeante. Il y a encore des problèmes de collision et des cas de déformation où les joueurs sont affinés dans la position requise par leur cycle d’animation, mais le rythme général du jeu est plus rapide, et c’est donc la meilleure simulation de basket-ball de 2K Sports depuis un certain temps.

Mais les changements ne s’arrêtent pas là : la City, qui a été introduite pour la première fois dans la version de nouvelle génération de NBA 2K21 de l’année dernière, a subi une cure de jouvence – et MyCareer y a été intégrée. Alors que le bac à sable a toujours le format symétrique de son prédécesseur, divisé entre quatre affiliations de joueurs différentes, il est beaucoup plus occupé dans l’ensemble – avec des PNJ ajoutés aux rues autrefois abandonnées, incorporant un intérêt visuel indispensable qui rend l’emplacement plus vivant. Comme dans les jeux précédents, vous pouvez participer à des matchs de basket-ball impromptus sur des terrains partout dans le monde ouvert, et il y a même du matchmaking cette fois-ci.

Alors que le scénario imite les versions précédentes, traçant les exploits de votre propre avatar personnel alors qu’il tente de percer dans la NBA, il est présenté différemment. Au lieu d’assister à des cinématiques avec des matchs de basket-ball entre les deux, vous participerez à des quêtes dans toute la ville susmentionnée, rencontrerez des agents et des responsables des relations publiques tout en forgeant votre campagne. En chemin, vous interagirez avec un groupe de personnages hauts en couleur, y compris votre allié vivant Ricky, qui passe presque tout son temps à travailler sur un ordinateur portable depuis le comptoir de votre cuisine. Sans surprise, l’intrigue ne remportera aucun Oscar.

Le plus remarquable est peut-être la façon dont le jeu tente d’incorporer des activités secondaires afin de compléter votre performance sur le terrain. Inspiré par des stars du monde réel comme LeBron James – qui a fait une pièce au cinéma avec son Space Jam suite – et Damian Lillard, un rappeur à temps partiel, vous passerez votre temps à poursuivre également des carrières dans la mode et la musique. Cela signifie que vous pouvez vous rendre dans des studios d’enregistrement pour tracer des pistes et même vous pavaner sur le podium au centre de la ville – le tout pour des récompenses qui contribuent à votre progression globale dans le jeu.

Ce n’est pas une mauvaise idée, mais malheureusement, tout semble insuffisamment cuit. Naviguer dans la ville, que vous devrez faire beaucoup pour terminer les quêtes, est fastidieux – et de nombreuses activités secondaires manquent de profondeur réelle. Lorsque le jeu vous demande de porter un t-shirt différent pendant deux minutes pour progresser, la nouveauté s’amenuise rapidement, et étant donné que le gameplay de base sur le terrain est si fort, le duvet supplémentaire donne l’impression qu’il existe principalement pour entrer. le chemin.

Cela n’aide pas que le jeu soit en proie à de vieux problèmes, comme le fait que vous aurez besoin d’une quantité exorbitante de VC en monnaie virtuelle dans le jeu afin d’améliorer les statistiques de votre joueur, et la ville elle-même est criblée de publicité. Certains des points faibles incluent une série de quêtes impliquant Jake des publicités de State Farm, qui a été scanné le visage dans le titre pour épouser les vertus de la compagnie d’assurance américaine. Et il n’est pas le seul : les quêtes quotidiennes vous demandent de porter le dernier goutte à goutte de marques mondiales comme Adidas et Under Armour afin de récolter des récompenses, tandis que même le téléphone en jeu de votre MyPlayer utilise la 5G d’AT&T parce que bien sûr c’est le cas.

Bien que rien de tout cela ne soit particulièrement rare pour la série, c’est particulièrement flagrant dans un jeu qui coûte désormais 69,99 €, et il est difficile d’ébranler le sentiment que le package existe principalement en tant que véhicule pour colporter des microtransactions et sécuriser des partenaires commerciaux. Mais bien que ce soit une critique valable, cela rejetterait les réalisations indéniables ailleurs. Par exemple, au cours d’une année où Madden NFL 22 était acclamé pour avoir intégré des coordinateurs offensifs et défensifs dans son mode Franchise, NBA 2K22 introduit un tout nouveau système de dotation dans son mode MyNBA, vous permettant de superviser une équipe de 17 employés allant du personnel d’entraîneurs à aux psychologues du sport.

Tout cela s’ajoute à une présentation de pointe, étayée par une excellente bande-son que 2K Sports s’est engagée à mettre à jour de façon saisonnière à mesure que la version mûrit. Lorsque vous comparez aux autres jeux de sport sur le marché, cette série est dans une classe à part à bien des égards – elle a même poursuivi son engagement à rehausser le profil de la WNBA, et bien que son équivalent MyCareer The W n’ait pas n’importe où près de la profondeur de son homologue masculin, il convient de garder à l’esprit que FIFA 22 n’a même pas encore d’équipes de Super League féminine. (Bien qu’il ajoute des joueuses aux clubs professionnels, ce qui devrait être reconnu.)