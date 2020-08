Critique: Le DLC ‘Control: AWE’ n’est ni génial ni horrible – vous en voulez juste plus

Le DLC ‘AWE’ de Control est son dernier, et vous souhaiterez vraiment que ce ne soit pas le cas. Remedy Entertainment

Ténèbres malveillantes. Tracteurs en colère. Un atterrisseur lunaire suspect. Les pieds bavards. C’est vrai: Contrôle est de retour avec ADMIRATION, son deuxième DLC, nous apportant pour la dernière fois sa marque unique et brillante de folie qui suspend l’incrédulité.

Dans cette sortie, Remedy s’appuie fort sur l’un de ses anciens pour finir en beauté. À son crédit, il sort avec un bang, mais pas celui d’un énorme feu d’artifice. ADMIRATION est plus un popper de fête: moins explosif, mais toujours digne d’une petite fête.

J’espérais ADMIRATION donnerait Contrôle fans la fermeture qu’ils voulaient, mais même le retour tant attendu d’Alan Wake ne suffit pas à faire un envoi vraiment satisfaisant. Bien que l’histoire principale soit une aventure vraiment agréable de trois à quatre heures, et que ses autres missions et expériences en valent certainement la peine, ADMIRATION vous laisse juste en vouloir plus.

Et comme nous le savons tous, nous n’obtenons plus de Contrôle.

ADMIRATION suit La Fondation, un excellent premier DLC qui a montré le potentiel illimité de l’IP en établissant un tout nouveau cadre lumineux qui mêlait le familier à l’inconnu. En principe, ADMIRATION est le contraire: le secteur des enquêtes abandonné depuis longtemps est généralement identique à plusieurs zones établies de The Oldest House – ce sont tous des bureaux, des ponts tournants et des entrepôts.

Le conseil d’administration et le plan astral sont assis sur celui-ci, mais le sifflement demeure. Cette fois, les garçons en rouge sont rejoints par la présence sombre – une corruption averse à la lumière qui agit comme un obstacle constant à travers les couloirs quelque peu linéaires de la plus ancienne maison. Une combinaison de ces deux maux a conduit à la terrible corruption physique et mentale du Dr Emil Hartman, ADMIRATIONantagoniste principal de.

Alan Wake, dans cette direction classique de «contrôle», propose des commentaires tout au long. Remedy Entertainment

Ce psychologue prétentieux a déjà utilisé ses patients, dont Alan Wake, pour tester le soi-disant «Bright Falls AWE», centré sur Cauldron Lake. Après qu’une enquête du FBC l’ait forcé à abandonner ses recherches, il a plongé lui-même dans le lac, pour devenir contrôlé par la Présence sombre. Puis le FBC l’a arrêté. Cela n’a fait qu’empirer à partir de là.

Ressemblant maintenant à une combinaison de l’homme mince et d’un Leshen de The Witcher 3, Hartman est effectivement immortel dans l’obscurité. Naturellement, Jesse Faden doit, euh, faire la lumière sur la situation. À plusieurs reprises. Préparez vos noyaux d’alimentation et vos projecteurs, car ces éléments représentent environ 90% de ADMIRATIONla mécanique.

Les noyaux d’alimentation et les projecteurs sont vos amis. Remedy Entertainment

Le deuxième DLC démarre lentement; documents et enregistrements reconstituent principalement son histoire étrange. Une fois que vous arrivez au cœur du secteur des enquêtes, cela commence à vous sembler un peu stéréotypé. Tandis que La Fondation a offert un arc d’exploration à quatre voies, ADMIRATION se divise en deux sections: le «Fra Mauro AWE» et «Eagle Limited AWE». La carte montre clairement que les deux sont des boucles, avec un “???” séparé section entre les deux. Il n’y a pas de subtilité ici: vous explorez clairement les deux AWE, puis vous combattez un boss.

Heureusement, vous pouvez toujours vous attendre à du classique Contrôle défis, énigmes et combats, allant de batailles diaboliquement difficiles avec des Hiss Rangers de haut niveau à des énigmes superficielles qui ne vous obligent pas exactement à vous creuser la cervelle. Mais néanmoins, vous êtes toujours accro.

Le long du chemin, ADMIRATION vous donne la chance d’essayer la toute nouvelle arme de service «Surge», un pistolet à bombe collant que vous utiliserez probablement une fois avant de retourner à votre chargement habituel. Remedy a également finalement ajouté un onglet «non lu» à ses listes de documents, ce qui signifie que vous pouvez rattraper votre lecture et vous débarrasser de ces triangles rouges ennuyeux dans les menus – pendant environ cinq minutes, jusqu’à ce que vous récupériez 13 autres power-ups.

Avant que vous ne le sachiez, l’histoire principale est terminée, mais ADMIRATIONLes missions secondaires de sont un délice. «Gerbil Took the Top Head» pourrait être l’une des expériences de jeu les plus étranges que j’ai eues depuis un moment; l’objet de pouvoir Eagle Limited fournit l’un des Contrôleles moments les plus touchants de et développe intelligemment la tradition du jeu; l’incroyablement méta «Shüm» offre un défi auquel vous pouvez revenir régulièrement.

Les objets de pouvoir restent les véritables stars du spectacle. Remedy Entertainment

Finalement, Remedy utilise ADMIRATION pour offrir plus Contrôle gameplay, mais les événements mondiaux modifiés et les objets de pouvoir se révèlent une fois de plus être les véritables stars de la série. Entre un atterrisseur lunaire, un train et une machine d’arcade, vous obtenez des expériences bien plus amusantes, intrigantes et étranges que l’histoire dirigée par Alan Wake dans le DLC.

Cependant, cette aventure fondamentale a servi un objectif important: brancher Contrôle dans l’univers plus large du développeur, sans être un exercice de service aux fans. Bien que nous ne voyions peut-être pas la plus vieille maison, le plan astral ou même le conseil d’administration dans un avenir prévisible, nous pouvons au moins croiser les doigts pour des visages familiers – et des appareils ménagers possédés – dans les travaux futurs de Remedy.

Je souhaite juste qu’il y en ait 20 Contrôle DLC, pas deux.

