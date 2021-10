Critique: Knockout City (PS4) – Un excellent bagarreur multijoueur est celui que vous ne devriez pas esquiver

Republié le mercredi 28 octobre 2021 : Nous rapportons cette revue des archives suite à l’annonce de La gamme PlayStation Plus de novembre 2021. Le texte original suit.

Nous avons déjà parlé de Knockout City, mais c’est un message qui mérite d’être répété : c’est un fantastique titre multijoueur en ligne. Ce bagarreur d’esquive, un jeu où les matchs à mort se jouent avec des balles en caoutchouc au lieu de balles, propose certaines des actions multijoueurs les plus addictives et les plus satisfaisantes depuis Rocket League. Nous avons eu un plaisir fou à nous familiariser avec cette expérience multijoueur unique.

Le concept de base est simple, mais le développeur Velan Studios a transformé le lancer, la capture et l’esquive de balles en un sport numérique passionnant et compétitif. Dans chaque carte se trouve un nombre fini de ballons chasseurs, et les équipes se disputent la possession de ceux-ci afin de lancer des attaques contre l’opposition. Vous marquez des points en éliminant un ennemi avec des tirs bien placés et au bon moment. Encore une fois, ce n’est pas une idée complexe, mais dans ce cadre de base, vous disposez d’un éventail de mouvements et de capacités bien conçus, et c’est la façon dont les joueurs utilisent ces mécanismes qui donnent aux matchs un flux et un reflux si amusants.

C’est ce vieux cliché de facile à comprendre, difficile à maîtriser. Vous apprendrez très rapidement les bases du lancer, de la réception et de l’esquive, mais il y a une profondeur et une technique surprenantes que vous ne découvrirez qu’avec la pratique. Les tirs en courbe et en lob peuvent être utilisés pour frapper les adversaires qui se mettent à couvert ; l’esquive se double d’un tacle pour faire tomber le ballon des mains d’un ennemi ; et passer une balle à un allié signifie qu’elle se déplacera plus rapidement lorsqu’elle sera lancée. Il y a beaucoup de choses comme celle-ci qui garantissent que vous n’êtes jamais à court d’options dans un match. Même si vous et un coéquipier êtes dans une situation difficile, vous pouvez devenir une balle vous-même pour fournir une option offensive d’urgence.

Les matchs peuvent varier considérablement selon la façon dont une équipe joue ensemble ; passer des balles autour de vos alliés est important, et Ultimate Throws voit l’un de vous projeter en l’air pour s’écraser sur ses adversaires. Chaque match comportera un type de balle spécial choisi au hasard, et ceux-ci peuvent également changer les choses. La boule de bombe explosera après un certain temps, endommageant toute personne dans l’explosion, tandis que la multi-boule vous donne un accès immédiat à trois boules pour un tir rapide.

De plus, le gameplay, qu’il s’agisse de planer dans les airs en préparant un tir ou de clouer un ennemi avec le ballon qu’il vient de vous lancer, tout est génial. C’est tellement satisfaisant, serré et réactif que vous auriez du mal à croire que vous jouez au jeu en ligne. C’est l’autre chose – le code réseau est superbe, offrant une expérience incroyablement fluide et sans latence.

Tout est très joliment présenté aussi. Les visuels sont colorés et caricaturaux, donnant au jeu une sensation de légèreté. Ceci est soutenu par la bande-son optimiste et jazzy et des menus clairs. Bien que les designs des personnages ne soient pas les meilleurs, vous pouvez personnaliser votre avatar avec une vaste gamme de vêtements sympas pour leur donner une certaine personnalité.

En parlant de cela, il y a un sens constant de la progression avec les systèmes Street Rank et Contracts. Vous gagnez de l’XP grâce à vos performances dans les matchs, ce qui augmente votre niveau de Street Rank. Chaque fois que votre rang augmente, vous obtenez une sorte de récompense, que ce soit de la monnaie dans le jeu pour la boutique d’objets ou une nouvelle tenue de fantaisie. Les contrats sont des objectifs que vous remplirez pendant que vous jouez et vous récompenseront avec des lots d’XP une fois terminés. Vous gagnez presque toujours quelque chose, et ce filet de goodies va durer un certain temps – le Street Rank comporte neuf niveaux, chacun avec 100 niveaux.

Sans parler des contrats d’équipage, qui récompensent les membres d’un groupe semblable à un clan, et des mises à jour saisonnières entrantes. Sans surprise, Knockout City sera un jeu de service en direct, mis à jour fréquemment avec de nouvelles listes de lecture, cartes, types de balles spéciales, etc. Au lancement, il y a un petit nombre de cartes et quatre modes de jeu, mais le développeur s’engage à actualiser le jeu régulièrement.

Bien qu’il n’y ait que quelques cartes jusqu’à présent, elles sont toutes assez uniques; Galaxy Burger est une place de restaurant avec un centre circulaire rotatif, Back Alley Brawl présente des tuyaux qui vous déforment autour de l’arène et Rooftop Rumble se déroule sur deux gratte-ciel avec un pont étroit entre les deux. En ce qui concerne les modes, vous disposez du 3v3 Team KO standard, du Diamond Dash (collecter des gemmes des joueurs tombés au combat), du Face-Off 1v1 et du Party Team KO, qui remplace toutes les balles ordinaires par des variantes spéciales. Chacun est amusant à jouer et apporte une touche intéressante au gameplay.

Alors, quel est le piège ? Franchement, il y a peu de choses que nous n’aimons pas dans le jeu. Le contenu du jour de lancement est plutôt mince, les conceptions de personnages ne sont pas très intéressantes et l’attente entre les matchs est un peu trop longue. Lorsqu’un match se termine, un compte à rebours jusqu’à la reprise du matchmaking, vous donnant une attente de 60 secondes. Heureusement, le matchmaking est rapide, mais cette pause dans l’action interrompt le flux. C’est un bon pinaillage, cependant. L’essentiel est que c’est une explosion absolue, surtout avec des amis, et nous vous recommandons fortement de lui donner une chance.