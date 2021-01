Critique: Hitman 3 (PS5) – Le bac à sable ultime Stealth

Il est presque impossible de revoir Hitman 3 en tant que jeu autonome. Bien que cette conclusion sombre de l’excellente trilogie World of Assassination du développeur danois IO Interactive puisse être achetée individuellement, elle est destinée à être appréciée comme une compilation: une collection de sublimes bacs à sable furtifs couvrant un événement glamour sur le tapis rouge à Paris jusqu’à un underground miteux. rave à Berlin. Tous les lieux de Hitman: The Complete First Season et Hitman 2 peuvent être importés gratuitement dans le threequel, aboutissant à des centaines et des centaines d’heures d’espionnage divertissant et, si vous réussissez, d’assassinat.

Comme il s’agit en fait d’un tiers d’une expérience globale plus large, ce dernier épisode ne réinvente guère les règles que le Combattants de la liberté maker écrit depuis une demi-décennie maintenant. Des niveaux comme Dubaï aux Émirats arabes unis sont spacieux et complexes, mais ils ne sont pas un monde ouvert; ce sont de grands terrains de jeu en couches que vous pouvez explorer et maîtriser, en observant tous les modèles qui s’y produisent afin de créer des opportunités. Il n’y a pas de moyen correct d’atteindre vos objectifs, mais il y a certainement un mauvais moyen: la beauté est de ne pas se faire prendre.

Il s’agit d’une expérience plus sombre et légèrement plus cinématographique que Hitman 2, avec l’intrigue épineuse des deux titres précédents atteignant sa conclusion. Alors que le récit du premier jeu était pratiquement incompréhensible, le deuxième match a vu l’agent 47 réuni avec son ami d’enfance Lucas Grey, le duo se lancant dans une mission visant à faire tomber l’organisation ombragée Illuminati-esque, Providence. En raison de la façon dont le jeu est conçu, les personnages ont tendance à prendre du recul, mais il y a juste assez de viande sur les os du récit pour envoyer les skinheads les plus sournois du jeu dans le monde entier.

Les événements de l’histoire donnent cependant lieu à des rencontres intéressantes. Avec l’assassin susmentionné retourné contre ses anciens employeurs, l’ICA, il y a une mission brillante en Allemagne où l’on vous donne l’objectif de faire tomber vos ex-collègues. Bien sûr, comme ils ont tous les mêmes compétences que l’agent 47, cela signifie qu’ils se cachent à la vue de tous, vous devez donc naviguer dans une discothèque industrielle de la capitale en analysant le comportement de ses centaines d’invités, en essayant de savoir qui exactement vos objectifs sont. C’est une tournure étonnante sur les règles établies de la série.

En fait, que ce soit Mendoza en Argentine ou Chongqing en Chine, chaque niveau apporte une variable intéressante à la table. C’est peut-être mieux observé à Dartmoor, une partie rurale du sud-ouest de l’Angleterre célèbre pour son parc national. C’est ici que vous êtes chargé d’éliminer Alexa Carlisle, partenaire de Providence, mais il y a beaucoup plus dans cette imposante demeure seigneuriale qu’il n’y paraît. Bien que le scénario global ne soit peut-être pas quelque chose d’extraordinaire, IO Interactive tisse des dizaines de minuscules petites intrigues dans chaque endroit pour leur donner vie.

Ainsi, lorsque vous arrivez au Royaume-Uni, vous apprenez que votre cible a récemment simulé sa propre mort et que sa famille est revenue à la maison pour les «funérailles». Cependant, dans les événements qui ont précédé l’infiltration de l’agent 47, il y a eu un meurtre à la maison et les Carlisle ont engagé un enquêteur privé pour aller au fond des choses. Vous pouvez, bien sûr, maîtriser le détective et résoudre le mystère par vous-même, ce qui ouvre des opportunités d’assassinat uniques pour vous. Alternativement, vous pouvez prendre d’assaut le bureau d’Alexa et déposer un lustre ostentatoire art-déco sur sa tête – c’est à vous de décider.

Bien que vous puissiez voir à travers les six nouveaux emplacements une fois toutes les dix heures environ, la beauté de la franchise est de rejouer chaque étape jusqu’à ce que vous ayez vu toutes les permutations possibles et que vous ayez réussi en difficulté Master sans jamais être détecté et sans jamais. changer vos vêtements. Au fur et à mesure que vous en apprenez davantage sur chaque niveau, vous commencez à découvrir comment tous les systèmes s’emboîtent, chaque PNJ sur la carte suivant une routine que vous pouvez manipuler. Chaque élément – à l’exception du controversé ICA Electrocution Phone de Hitman 2 – est à votre disposition si vous importez votre progression précédente, il existe donc un nombre infini d’approches que vous pouvez adopter.

Avec une telle expérience conçue autour de la répétition, l’ajout de raccourcis permanents semble intelligent. Vous trouverez ces portes spécialement marquées sporadiquement autour des nouvelles cartes, et une fois ouvertes, elles restent déverrouillées lors des parties ultérieures. Cela signifie que vous êtes en mesure d’atteindre les zones clés plus rapidement et que cela présente un potentiel de vitesse élevé. L’autre nouveauté majeure, la caméra de l’Agent 47, sert également de scanner de haute technologie, bien qu’il y ait des occasions où vous aurez besoin de photographier des preuves afin de les présenter à certains personnages.

Le jeu dans son ensemble est magnifique sur la PlayStation 5, fonctionnant à 60 images par seconde avec des reflets vraiment impressionnants. IO Interactive fait vraiment fléchir son moteur à certains moments, comme lorsque vous arrivez à Dubaï à l’extérieur d’un gratte-ciel, ou lorsque vous vous promenez dans les rues gorgées de pluie d’un Chongqing éclairé au néon. Il y a tellement de choses emballées dans chaque endroit aussi: il y a des passages cachés dans les murs du domaine de Dartmoor, tandis que la Chine abrite un laboratoire de manipulation mentale éthiquement discutable, Cyberpunk 2077.

Créer des opportunités de se rapprocher et de se rapprocher de vos vilaines cibles est une partie si importante du plaisir, et bien qu’elles soient des caricatures ressemblant à des pantomimes, l’équipe de rédaction leur donne juste assez de dialogue pour exposer leurs insécurités et examiner ce qui les motive. Il ne gagnera aucun prix pour son scénario, mais malgré le ton général de cet épisode généralement plus sombre, il y a toujours une tonne d’humour enfoui dans le jeu qui vous fera rire aux éclats. La capacité du studio à associer un gameplay furtif aussi intense et palpitant à des absurdités absolues est à admirer.

Notre seule vraie critique de Hitman 3 est que, en ayant besoin de tenir compte du fait que tous les joueurs ne posséderont pas la trilogie entière, une grande partie de l’équipement que vous débloquerez dans les six nouvelles étapes servira de doublons pour les objets que vous ont déjà gagné dans les deux titres précédents. Nous aurions aimé voir quelques autres inclusions d’inventaire vraiment uniques, surtout si vous considérez que cela rassemble les trois titres; plus il y a de gadgets, mieux c’est, car ils sont également capables de donner une nouvelle vie aux environnements plus anciens. C’est un choix difficile, mais nous avons estimé qu’il valait la peine d’être mentionné.