Critique: Diablo 2: Resurrected (PS5) – Ce début de console tardif de 21 ans impressionne toujours

L’effet du jeu de butin est une obsession rampante avec laquelle nous devons tous lutter de temps en temps. Cliquez sur. Cliquez sur. Cliquez sur. Encore quelques ennemis. Cliquez sur. Cliquez sur. Cliquez sur. Peut-être un autre donjon. Cliquez sur. Cliquez sur. Cliquez sur. Autant refaire tout le jeu une fois de plus. Cliquez sur. Vous l’obtenez. Vous avez joué à des jeux comme celui-ci, peut-être même sa suite et prédécesseur, le toujours merveilleux Diablo 3.

Voici maintenant son ancêtre tant annoncé et illustre, étonnamment intitulé Diablo 2 – ressuscité et remasterisé, rien de moins. Et les clics ci-dessus ont été remplacés, bien sûr, par des robinets. Ou des pouces, ou des poussées, ou des pressions, ou n’importe quelle onomatopée que vous aimez utiliser pour appuyer sur des boutons – puisque c’est la part du lion de ce que vous ferez ici. Approcher des monstres, puis appuyer sur des boutons. Les frapper pour qu’ils tombent et vous accorde de l’XP. Les faire exploser avec de la magie. Tu sais déjà; nous avons tous foulé ce territoire auparavant. Au sens figuré ou littéral, si vous avez joué au jeu original sur PC.

Si en effet vous avez la chance de l’avoir fait, vous serez parfaitement à l’aise avec cette édition de Ressuscité. Après tout, c’est tout simplement Diablo 2 comme vous vous en souvenez, les verrues et tout. Il a été amélioré à certains égards, nous y reviendrons, mais à la base, c’est le même jeu auquel vous jouez peut-être depuis 2000. C’est une bonne chose, si c’est ce que vous voulez ; un portage sans compromis et poli d’un classique du RPG d’action. La vraie question, cependant, est de savoir si Diablo 2 – autant qu’il s’agisse d’un classique du genre – vaut toujours la peine d’être joué l’année de notre seigneur 2021. Et c’est avec cette question que les choses commencent à s’embrouiller un peu.

Côté contrôle, c’est assez impressionnant. L’interface a été magnifiquement transplantée sur la console et l’attribution des points de compétence (et, en effet, les compétences débloquées par la suite) est extrêmement simple et efficace. Les déplacements sur les cartes sont rapides, l’attaque est suffisamment réactive et rien dans la mécanique de la viande et des pommes de terre ne gêne le joueur, ce qui est précisément ce à quoi doivent ressembler les jeux de butin ; ils sont en fait une bande transporteuse de truc et la dernière chose que vous voulez, c’est un choix de conception bizarre mettant une clé dans les travaux. Dans ce cas, une sorte de clé légendaire +3, non.

L’inventaire et la façon dont il est géré sont un peu mitigés. La gérer est généralement bien, même si l’espace qui vous est alloué semble un peu avare. C’est dans la vente de vos marchandises progressivement démodées que nous avons rencontré une frustration. D’une part, utiliser régulièrement vos portails pour retourner en ville et décharger la merde que vous avez trouvée crée une petite boucle agréablement engourdissante de nettoyage de cachette certes satisfaisant, mais d’autre part, c’est assez répétitif.

Il n’y a pas d’animaux de compagnie aux flambeaux pour transporter votre butin pour vous, tout est manuel. La nature rituelle de cette action convient dans une certaine mesure au jeu, étant donné que sa conception est assez similaire. Il y a une vraie sensation de boîte de skinner dans ce genre – ce n’est pas une mauvaise chose. Il est convaincant dans sa pénibilité. Cela ressemble à une sorte de compliment à l’envers – ce n’est pas le cas. Pour apprécier les goûts de Diablo 2, il est important de noter que pour les spectateurs, ce n’est pas beaucoup plus complexe que même le Gauntlet original. C’est dans votre cahier des charges, vos builds, vos choix de classe de personnage, qu’il commence à se démarquer. Sans parler du multijoueur.

Ledit multijoueur est présent et correct ici, avec des personnages en ligne et hors ligne complètement isolés les uns des autres. C’est un peu dommage car cela signifie que vous ne pouvez en aucun cas mettre en ligne ce nécromancien hors ligne de haut niveau, mais c’est l’équité, nous supposons. Les problèmes de connexion ne nous ont pas vraiment dérangés en dehors des problèmes de démarrage initiaux avant et après le lancement. Il était facile de lancer un jeu avec des amis, et tout décalage ou bégaiement que nous avons rencontré était très minime. En effet, c’est une bonne façon de jouer à Diablo 2 – certaines classes se complètent très bien – mais nous pensons que son atmosphère est mieux servie en tant que héros solitaire combattant des hordes écrasantes de ténèbres.

Visuellement, c’est un peu brillant. Vous avez la possibilité d’un mode de performance et nous vous suggérons fortement de l’activer, car les 60 images par seconde verrouillées compensent les minuscules lacunes graphiques. Nous avons joué dans ce mode tout au long et le jeu avait l’air super; il semble que tout ce que nous pourrions demander a été fait. Les sorts ont l’air spectaculaires, les environnements sont fortement atmosphériques et les monstres, surtout, ont l’air convenablement méchants. Certains se plaindront qu’il y a une perte mineure de personnalité dans certains des choix – Diablo est un jeu campy, et la perte de certaines teintes de couleurs plus vives et certaines poses de monstres modifiées réduisent un peu cet aspect de l’expérience. C’est, cependant, la définition de nit-picking, car Vicarious Visions a fait un travail remarquable en recréant un classique ici.

La musique est toujours aussi merveilleuse, idem aux différents « aargh! » du monstre au fur et à mesure qu’ils sont envoyés, mais le scénario est un peu bobiné. C’est peut-être une hérésie, mais nous ne pouvions pas nous y investir, aussi bien doublés qu’ils soient. Vous pouvez parcourir le texte assez efficacement, et ce jeu concerne entièrement la boucle de gameplay, nous avons donc opté principalement pour Continuez avec ça. Ce n’est pas un coup sur le travail acharné qui a été mis dans cela – chaque cinématique a été refaite et elles ont l’air formidables. Nous sommes juste là pour le butin.