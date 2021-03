Critique de l’ordinateur portable de jeu Lenovo Legion 5: Un mid-ranger bien équilibré, idéal pour les joueurs et les créateurs de contenu

03 mars 2021 17:06:58 IST

Le Lenovo Legion 5 est l’un de ces rares appareils que je serais heureux de recommander sans hésiter. C’est un peu ennuyeux à regarder, mais c’est aussi un ordinateur portable de jeu robuste et bien conçu avec des spécifications décentes et un excellent écran qui fonctionne exactement comme prévu, compte tenu des composants qu’il contient.

Pour Rs 91,999, vous obtenez les spécifications suivantes:

CPU: AMD Ryzen 5 4600H

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti

RAM: 8 Go

Espace de rangement: SSD de 256 Go + disque dur de 1 To

Afficher: FHD 15,6 « à 120 Hz

C’est un ensemble de fonctionnalités bien équilibré qui associe un processeur de milieu de gamme à un GPU de milieu de gamme inférieur. Il y a assez de RAM pour les jeux, l’affichage est rapide et il y a beaucoup de stockage pour tout le monde.

Vous obtenez un port USB-A de chaque côté du châssis, deux autres à l’arrière, HDMI, USB-C, Ethernet, une prise casque et, bien sûr, le port d’alimentation USB-A exclusif de Lenovo.

J’aurais préféré un SSD de 512 Go au disque dur de 1 To moi-même, mais dans l’ensemble, il est difficile de critiquer la configuration.

Le design est assez fade

Le design est banal. Tous les panneaux sont plats et presque sans relief. Le châssis entièrement noir est absolument solide, l’écran présente une flexibilité minimale et une belle finition en caoutchouc sur le panneau supérieur. La charnière est très robuste et… je m’ennuie déjà d’en parler.

Il s’agit d’un ordinateur portable bien construit et complet qui fonctionne tout simplement. dit Nuff.

La performance est aussi fade, mais dans le bon sens

Les chiffres de performance sont aussi fades que le design, mais dans ce cas, ce n’est pas une plainte. Le 1650Ti fonctionne à peu près aussi bien que prévu, sans aucune secousse inattendue qui est la marque d’un système de refroidissement mal conçu. Le 4600H est un excellent choix ici et ne retient pas le GPU.

Comme le montrent les graphiques ci-dessous, vous obtiendrez plus de 60 fps dans la plupart des jeux si cela ne vous dérange pas de réduire les paramètres de tonification à moyen-élevé et les jeux plus légers comme Counter Strike: Offensive mondiale franchira facilement la barre des 100 images par seconde.

Les performances dans les tâches gourmandes en ressources processeur telles que le rendu 3D, l’édition de photos et la compilation de code sont bonnes. Dans une utilisation quotidienne, le système se sentait vif et réactif. Être obligé d’utiliser un disque dur pour les jeux était une douleur, cependant. Les temps de chargement ont pris une éternité et j’ai même remarqué des bégaiements pendant les cinématiques (qui jouaient sur le disque dur pendant que la zone suivante se chargeait). Si votre budget le permet, dépensez plus pour une variante SSD de la Légion uniquement.

Le système de refroidissement est bon et l’ordinateur portable ne chauffe jamais; vous n’entendrez même pas les fans à moins que vous ne jouiez. En fait, même en jouant, les fans ne sont pas assez forts pour noyer les haut-parleurs certes minuscules.

L’affichage est correct, les haut-parleurs sont minces

Les haut-parleurs sont trop silencieux. Ils sont si silencieux que vous pouvez vous entendre penser. Je me suis retrouvé à activer les sous-titres dans les jeux ainsi que dans les émissions de télévision pour pouvoir suivre le dialogue. Ambiance? Qu’est ce que c’est?

L’écran a un excellent contraste et semble atteindre environ 300 nits de luminosité. À 120 Hz, il est également rapide et idéal pour les jeux. La seule chose qui atténue l’expérience est le saignement plutôt important du rétroéclairage. Ce dernier est très apparent lors de la visualisation de scènes sombres, mais également visible lors de la visualisation de tout objet sous n’importe quel angle autre que de face.

Verdict: la seule chose qui lui manque, c’est le bling

La Legion 5 est aussi ennuyeuse qu’une Volkswagen Jetta. C’est un package bien équilibré à un prix raisonnable qui ne vous épatera pas, mais il ne semble pas non plus être le genre d’appareil qui vous laissera tomber.

Les spécifications sont bonnes, les performances sont bonnes et le prix est correct. Cela pourrait certainement faire avec de meilleurs haut-parleurs, mais sous un lakh, vous aurez du mal à trouver un ordinateur portable de jeu offrant plus de valeur.

.

