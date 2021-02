Critique de la sorcière écarlate et de la vision 1x06

La série Marvel se dirige vers la dernière ligne droite, de plus en plus imprévisible. Chose que nous voyons dans la critique de Scarlet Witch et Vision 1 × 06.

Parlons d’abord du fait qu’il ne reste plus que trois chapitres pour la fin de la saison. Vous savez donc ce qui s’en vient. Eh bien, pas vraiment, car nous ne savons pas comment va se passer la suite. Si dans l’épisode cinq ils nous ont proposé plus de questions à résoudre, celle-ci n’est pas loin derrière. Nous voyons tout dans le Critique de Scarlet Witch et Vision 1 × 06. Inutile de dire, SPOILERS PARTOUT.

C’est Halloween

Ce nouvel épisode commence par une intro dans le plus pur style Malcom dans le style du milieu, avec Billy et Tommy qui dirigent le «programme». De là, on peut voir que sa relation avec Pietro est typique de ces séries, c’est-à-dire l’oncle enroulé qui se joint aux singeries de ses neveux. On voit aussi les costumes de Wanda et Vision, une référence claire aux débuts de la bande dessinée.

Si vous vous souvenez du chapitre précédent, le couple dirigeant est clairement en désaccord sur la situation actuelle. Cela n’a pas changé, car nous voyons une guerre froide entre eux. Vision montre qu’il ne se soumettra pas aux créations de Wanda, partant avec la montre du quartier au lieu de suivre ses plans.

Et nous passons de l’autre côté de l’anomalie, comme c’est normal depuis le chapitre cinq. Monica et le réalisateur Hayward s’affrontent en raison du choix de ce dernier d’attaquer Wanda. Monica, Woo et Lewis plaident pour son innocence, tandis que Tyler utilise les cinq années de la faute comme excuse pour tout lui jeter au visage. Eh bien, à la fin, ils sont expulsés de l’opération … jusqu’à ce qu’ils gâchent et reviennent.

Nous retournons à Westview, où Wanda et Pietro ont une étrange conversation sur son apparence. N’oubliez pas que c’est l’acteur X-Men, pas l’acteur Ultron. Après cela, nous retournons à la sitcom avec une autre scène amusante du frère avec les enfants, bien que la sorcière écarlate se rende compte que Vision n’est pas avec la montre du quartier.

Où est Vision? Eh bien, il est allé se promener le plus loin possible. Voici un de ces moments de mauvaises ondes, dans lesquels nous observons comment il y a des gens qui répètent les mêmes actions encore et encore. Aussi, avec des symptômes de souffrance, pas physiquement mais mentalement. Bien sûr, nous le savions déjà avant.

Wanda et Pietro continuent de parler, cette fois de leur passé. C’est-à-dire, à propos de sa mort, quelque chose d’intéressant car avant il était pris avec Monica avec la même chose. En ce moment, nous voyons comment Tommy devient hyper rapide. Je ne sais pas si c’est réel ou pas, mais quel tissu c’est avec Wanda

Monica et elle réussissent à accéder aux données de Hayward, réussissant à découvrir que le directeur suit Vision. Tout cela sans rien dire à l’équipe. C’est à ce moment que nous vérifions que plus vous êtes éloigné de Wanda (de l’action), moins les gens se déplacent dans l’anomalie.

De là, tout commence à prendre de la vitesse. Vision rencontre Agnès, qu’il libère de la captivité de la sorcière écarlate pendant un bref moment, au cours duquel il découvre qu’il est un vengeur et qu’il est mort. Monica et Woo décident de rencontrer un contact pendant que Lewis continue de déchiffrer les secrets du réalisateur pas si aimé de SWORD

Pietro salue la décision de Wanda de faire tout cela, car cela a donné à chaque personne un niveau de vie encore plus élevé. Cependant, pendant que tout cela se produit, Vision essaie de sortir de l’anomalie, se désintégrant petit à petit. Billy active son pouvoir télépathique pour alerter Wanda, ce qui augmente considérablement la portée du dôme de puissance, absorbant tout le monde sauf Monica, Woo et Hayward et leur troupe.

Laisser ton pied sur l’accélérateur … à mi-chemin

Terminons la critique. Le début a été merveilleux, surtout avec une référence que j’ai comprise en premier et pas grâce à Google. La vérité est que les enfants qui dirigent ce chapitre au début le font dans les films. Et que dire des costumes d’Halloween, tous faisant référence aux bandes dessinées. Mercury, Vision, Scarlet Witch, Swift et Wiccan (ces deux là, je devais chercher la vérité).

Le personnage de Vision gagne de plus en plus en importance, montrant qu’il cherche à mettre fin à la souffrance des villageois, ainsi qu’à trouver des réponses sur leur identité. Vous les trouvez déjà grâce à Agnès, mais si vous ne savez même pas de quoi ils parlent, il est normal que vous ayez l’air d’un imbécile. Nous devrons voir comment il réagit dans le prochain chapitre, avec tout ce qui a été découvert.

Et qu’en est-il d’Agnès et Herb? Le premier peut bouger lorsque le reste des habitants a été gelé, tandis que le second semble savoir ce qui se passe. Nous allons l’expliquer dans un prochain article sur les théories, ne vous inquiétez pas.

Pietro continue de montrer qu’il n’est pas le Pietro que nous connaissons, mais un autre. Il sait ce qui se passe, encourage Wanda à continuer comme ça et parle clairement des événements passés dans le MCU. En plus de libérer la sorcière écarlate, se vanter d’une possible deuxième mort de Vision. Qui est-ce vraiment?

Terminons par ce qui se passe à l’extérieur. Hayward est clairement le méchant, du moins à l’extérieur. Le chef typique d’une organisation militaire qui ne se soucie pas de tout, veut juste des résultats. Le statut de Monica est également abandonné à nouveau, avec des pouvoirs possibles. Finalement, ce qu’ils craignaient s’est réalisé: l’anomalie est devenue beaucoup plus grande.

En fin de compte, ce chapitre a un peu soulagé le pied en termes de questions sans réponse. C’est mauvais? Pas loin, puisque la fin nous laisse les fesses ouvertes et la pensée que si Wanda le veut, tout ira à la merde. Mais tout, tout. Le développement des enfants est sublime, tout comme Pietro et, surtout, Vision.

Un épisode qui s’attaque à la nostalgie de la marvelita, avec une garde-robe qui respecte les origines des personnages et une évolution de l’intrigue optimale, ainsi que des personnages. Nous l’avons déjà dit et nous continuerons à le dire, Scarlet Witch and Vision, à partir du troisième chapitre, monte comme de la mousse de temps en temps. Et cela ne vaut que plus.