Critique de film: Mortal Kombat (2021) – Un film inégal, mais finalement agréable

La liste des adaptations de films de jeux s’allonge de plus en plus. Alors que la grande majorité d’entre eux sont des ratés calamiteux, les deux dernières années ont montré que les adaptations de jeu peuvent être au moins médiocres. Entre le dernier Tomb Raider, Sonic l’hérisson, et Détective Pikachu, les films de jeux ont enfin atteint un point où les regarder n’est pas une forme de torture. Et Mortal Kombat, plutôt choquant, poursuit cette tendance. Bien qu’il ne soit en aucun cas parfait, le film est décent, et si vous aimez déjà la franchise, il y a une quantité surprenante de passion dans le film.

Mortal Kombat marque les débuts en tant que réalisateur de Simon McQuoid, qui vient d’une formation dans les publicités. Entre cela et le film étant vraiment un film axé sur le studio, il serait facile de s’attendre à ce que ce soit un désordre laid et flou. Bien que cela puisse être vrai du rythme de l’histoire, le film lui-même semble plutôt bon. Le CGI est généralement correct, y compris une version CGI de Goro qui semble en fait un peu mieux que la marionnette utilisée dans le film original de 1995.

La qualité du CGI est également importante pour la violence. Mortal Kombat – enfin – est présenté avec une cote R difficile, et ce fait est pris à un extrême niveau. Le gore est ridiculement exagéré, dans le même esprit que les jeux eux-mêmes. Cela comprend plusieurs décès recréés cadre pour cadre, dont un particulièrement noueux de Kung Lao.

En fait, le film est carrément chargé de moments de soins et d’amour qui rendent service aux fans des éléments de la franchise. Bien que cela puisse parfois être un travail insupportable lorsqu’il est fait de manière incorrecte – voir une grande partie de Disney Guerres des étoiles drivel – Mortal Kombat le fait bien. Des dizaines et des dizaines de mouvements et d’attaques spéciales des jeux sont parfaitement recréés, y compris des clins d’œil vraiment effrontés au style de jeu des joueurs moins talentueux de Mortal Kombat – cet écrivain inclus. Cela donne au film une aura de passion et d’amour qui manque à la plupart des films de jeu. Le fait que la chorégraphie du combat soit sublime dans de nombreux cas ne fait pas de mal non plus. Les combats impliquant Scorpion et Sub-Zero sont des points forts remarquables.

Cependant, le film patauge lorsqu’il ne présente pas les grandes séquences d’action. Le substitut du public est un tout nouveau personnage, Cole Young – interprété par Lewis Tan – qui trébuche dans le combat entre Earthrealm et Outworld, mais malheureusement, il est plutôt fade. La performance est adéquate, mais le personnage ne tient tout simplement pas une bougie aux personnalités plus grandes que nature pour lesquelles la franchise est connue. Surtout lorsqu’il est tenu aux côtés du casting parfait de Hiroyuki Sanada dans le rôle de Scorpion et du tour de vol de scène de Josh Lawson dans le rôle de Kano. La performance la plus faible du groupe vient probablement de Kabal, qui passe beaucoup plus de temps à l’écran que prévu. Le costume a l’air fantastique, mais la performance vocale est déroutante. Quoi que vous attendiez de Kabal, ce n’est certainement pas ça.

Un combattant MMA malchanceux, la force motrice de Cole est sa famille, mais la connexion ne semble jamais réelle. Sa famille est dans cette histoire uniquement comme un complot, se faisant kidnapper ou mettre en danger quatre ou cinq fois. Au-delà de cela, le véritable objectif de Cole est d’être exposé à. Cela, associé à la structure narrative, en fait une histoire assez oubliable, car l’acte intermédiaire du film est presque exclusivement une exposition. Les combats et l’action qui clôturent le film sont excellents, mais cette partie médiane tue vraiment l’élan. L’idée de mettre le «tournoi» de côté est une bonne idée, mais avoir la solution pour vaincre Outworld étant fondamentalement un tournoi différent semble paresseux, et cela sape la créativité que la configuration fournit en premier lieu.

Cela n’aide pas que le film se termine assez brusquement. Shang-Tsung se présente pour ce qui ressemble à la finale, pour disparaître, puis le film est juste terminé. Une confrontation finale entre Scorpion et Sub-Zero est un combat brillamment brutal, mais peut-être plus important encore, Cole. Ainsi, le personnage principal du film est plus ou moins inactif alors que la bataille finale a lieu. Un choix étrange, ça.

Le combat susmentionné est également l’un des rares moments où la musique a de la vie. Le combat reprend «le» thème, et convient en fait à la scène avec laquelle il est associé. La musique finit par être l’une des plus grandes faiblesses du film. En dehors des mélodies que vous connaissez déjà, il y a rien à noter dans tout le film. En fait, la musique est distrayante dans plusieurs cas. Le film se déroule comme s’il avait été marqué par une collection slapdash de chansons de bande-annonce, puis à la dernière minute, quelqu’un s’est souvenu du thème emblématique qui devait être inclus. Bien sûr, c’est une version dubstep de la chanson, mais au moins c’est amusant.

En fin de compte, Mortal Kombat de 2021 va bien. Si vous êtes déjà fan de la série, il y a donc beaucoup à aimer que ce soit une recommandation sans aucune hésitation. Si vous ne vous souciez pas de la franchise, cependant, c’est un peu plus compliqué. Les scènes d’action sont bonnes, mais si vous n’avez pas déjà investi dans la propriété, il n’y a pas vraiment grand-chose qui changerait d’avis. À part la bande originale, rien n’est carrément terrible, mais cela ne semble pas être le moyen approprié de présenter les nouveaux arrivants à la propriété.