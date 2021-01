CRITICA – L’assistant (2020, Kitty Green)

L’assistant est un film réalisé par Kitty Green et est disponible pour regarder dans le catalogue de Vidéo Amazon Prime.

SYNOPSIS

Jeanne (Julia Garner) est secrétaire dans une grande entreprise du secteur du divertissement du cinéma et rêve de devenir cinéaste. Sa routine monotone a dans les coulisses un patron abusif qui fait de sa vie un enfer. Le rêve de devenir réalisateur est-il plus grand que votre santé mentale?

ANALYSER

L’assistant c’est le type de film qui n’est pas pour tout le monde, car il a un rythme plus lent, avec des dialogues courts et de longs silences.

La prémisse est très importante, car elle était juste à la hauteur du mouvement #Moi aussi et a une idée très proche des événements de la vie réelle impliquant le producteur Harvey Weinstein.

La fonction montre une figure presque omniprésente en tant que chef de l’entreprise. Sa voix est entendue crier à tout moment, car il ne semble donner que des spores à ses employés. La véracité d’un environnement d’entreprise est incroyable ici, avec des gens qui froncent les sourcils tout le temps et sont durs en tout temps. Personne n’est content de son travail et à tout moment ils le disent très clairement, car dans plusieurs scènes, les personnages sont épuisés.

Il y a aussi la subjectivité du harcèlement sexuel, puisqu’un personnage entre dans l’entreprise juste parce qu’elle est belle, en plus d’avoir plusieurs exemples d’infidélité du chef d’entreprise envers sa femme, par exemple.

Par ailleurs, Julie Garner (Ozark) livre une excellente performance, car il peut en dire beaucoup sans avoir à dire un mot. Son protagoniste est introspectif et avale de nombreuses grenouilles afin de réaliser son rêve. Cependant, il n’y a pas non plus de sang de cafard, car en cas de besoin, il s’impose, même si de manière très subtile.

PROBLÈMES ASSISTANTS

Si, d’une part, les courts dialogues sont intéressants pour montrer l’ambiance du récit, d’autre part, cela laisse l’Assistant complètement sans fluidité. De plus, le réalisateur utilise plusieurs ellipses, de courts passages du temps, tout le temps, brisant beaucoup le rythme et irritant ceux qui regardent.

Les techniques de prise de vue sont assez déroutantes, car l’accent est mis sur les objets en vrac dans les scènes.

VERDICT

L’Assistant est un long métrage qui traite de graves problèmes tels que le harcèlement moral et sexuel, en plus de montrer comment le pouvoir et le machisme sont liés. Autant la mise en scène est irrégulière, l’intrigue et les performances sont des moments forts, ce qui rend le film intéressant à plusieurs égards.

Notre note

3,5 / 5,0

