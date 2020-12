Cred lève 80 millions de dollars dans le cadre d’une ronde de financement menée par DST Global, valorisation maintenant à 800 millions de dollars

Avec DST Global, Ribbit Capital, Sequoia Capital et Tiger Global ont également investi dans Cred.

Cred, une plateforme de remboursement des cartes de crédit, a levé plus de 80 millions de dollars en financement de série B. Le financement a été dirigé par DST Global. DST Global avait également investi dans Cred au cours de l’exercice précédent. Avec DST Global, Ribbit Capital, Sequoia Capital et Tiger Global ont également investi dans Cred. Cred avait levé des fonds deux fois rien qu’en 2019. Une série A de 125 millions de dollars et un financement de série B de 120 millions de dollars de Sequoia Capital, Ribbit Capital et autres. Cette startup de 2 ans est passée de 450 millions de dollars à 800 millions de dollars, en termes de valorisation. À peu près à la même époque l’année dernière, Cred avait levé 30 millions de dollars lors de son tour de table.

Lancée en 2018, Cred est une application qui aide les utilisateurs à payer et à gérer leur carte de crédit. Il offre des récompenses et des incitations liées au paiement par carte de crédit. Il s’adresse aux personnes qui ont une cote de crédit minimale de 750 ou plus.

PDG de Cred, Kunal Shah était également le co-fondateur de Freecharge, qui appartient actuellement au prêteur privé Axis Bank.

Cred a récemment annoncé un partenariat officiel avec l’Indian Premier League (IPL). Dans les premiers stades de la pandémie, Cred a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée Cred RentPay où les utilisateurs pouvaient payer leur loyer en utilisant leurs cartes de crédit. Une autre fonctionnalité annoncée était Cred Stash, un moyen simple et numérique d’obtenir du crédit en Inde.

