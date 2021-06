Crash de Bitcoin et Ethereum : la Chine oblige ses banques à bloquer les transactions « crypto »

Temps de vaches maigres pour les croyants en crypto : Bitcoin, Ethereum et de nombreuses autres crypto-monnaies sont en chute libre dans les dernières heures, et la raison se trouve encore une fois en Chine.

La Banque populaire de Chine, qui contrôle la politique monétaire du géant asiatique et régule ses institutions financières, a obligé les banques à ne pas proposer de produits ou services ciblant les transactions de crypto-monnaie. Les nouvelles (ou anciennes, selon la façon dont vous les regardez) ont fait chuter les valeurs de diverses « cryptos ».

La Chine secoue à nouveau les marchés des crypto-monnaies

À l’heure actuelle, le bitcoin a une valeur d’environ 33 000 dollars, alors qu’un ETH dépasse à peine 2 000 € mais il en est venu à se débattre avec la barrière des 1 900. Les données sont frappantes, surtout lorsque cette crypto-monnaie a atteint son prix record de plus de 4 300 € le 12 mai, tandis que le bitcoin a touché 65 000 à la mi-avril.

Source : Coinmarketcap.

La baisse s’est propagée à pratiquement toutes les crypto-monnaies, et seules les pièces stables comme Tether ou USD Coin sont plus ou moins sécurisées en raison de leur rapport presque 1: 1 par rapport au dollar américain.

Chutes au cours des dernières 24 heures atteindre 14% dans le cas du Dogecoin, et le cumul de la semaine dernière est encore plus inquiétant tant pour le bitcoin (qui perd plus de 19%) que pour l’ETH (qui frôle les 22% de pertes).

Comme expliqué dans Coindesk, les déclarations de la Banque populaire de Chine ne sont pas nouvelles, et ils sont encore une fois une confirmation des mesures qui avait déjà commencé à être prise depuis longtemps.

Désormais, nonobstant les autres institutions financières ont déclaré se joindre à ces efforts et suivez les directives de la BPC : la Banque d’épargne postale, la Banque agricole de Chine et même la gigantesque plateforme Alipay ils ont publié des déclarations dans lequel ils adhèrent à ces directives.

A cette persécution dans la sphère financière s’ajoute aussi celle qui touche les mineurs. Selon le Global Times, la province de Shichuan dans le sud-ouest de la Chine a vu plusieurs « mines de bitcoins » fermées dimanche dernier. On estime qu’en fait 90% de l’activité minière de la Chine finira par disparaître à court terme, ce qui pourrait avoir un effet encore plus notable dans l’avenir immédiat de cette crypto-monnaie.