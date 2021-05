Crash Bandicoot: On the Run Review – Un jeu de coureurs sans fin dont je ne savais pas avoir besoin

27 mai 2021 16:00:54 IST

Quand j’ai joué pour la première fois à la nouvelle version mobile de King Crash Bandicoot: en fuite, Je me suis rappelé ad nauseam de Métro surfeur et Temple Run. J’étais, bien sûr, ravi de Crash dans un format de coureur sans fin, car avec son saut, sa rotation et sa glisse, il s’intègre parfaitement dans le modèle. Vous pouvez appuyer pour faire tourner, balayer vers le haut pour sauter, balayer vers le bas pour faire glisser et balayer latéralement pour changer de voie.

En fuite a de nouveaux niveaux que vous devez effacer, et chaque niveau a son propre ensemble de défis. Chaque niveau a des batailles de boss que vous devez effacer pour passer au suivant.

Mais pour entrer dans chaque bataille de boss, sur votre île de base, au «Nitro Lab», vous devrez créer des bombes et des sérums pour pouvoir combattre le prochain super ennemi.

Vous n’aurez pas toujours les ingrédients nécessaires pour fabriquer les bombes et les sérums. Une option est d’acheter ces ingrédients, et l’autre est d’explorer différentes îles à l’aide de la carte. Vous pouvez collecter des pierres précieuses, des fruits et d’autres ingrédients sur les îles. Il y a aussi des défis supplémentaires sur chaque île, mais je ne les ai pas tous débloqués jusqu’à présent.

Conseil de pro: si vous voulez une véritable expérience de coureur sans fin, vous pouvez choisir de nouveaux emplacements sur la carte, ce qui vous permet de courir aussi longtemps que vous le pouvez, tout en ramassant différents ingrédients sur le chemin. Les courses de défis ne sont pas aussi infinies que vous le souhaiteriez et se terminent rapidement par une bataille finale.

Lorsque vous commencez une course, après quelques niveaux, vous avez également la possibilité de choisir parmi différents costumes pour Crash.

En fuite a également un mode appelé Survival Runs, qui vous permet de faire équipe avec deux autres personnes et pour une course de groupe. Semblable à Candy Crush, il y a aussi un classement ici. Plus vous collectez de trophées pendant la course, plus vous êtes haut dans le classement. Cependant, vous ne pouvez tenter qu’un nombre limité de courses de survie par jour.

Les choses sur lesquelles je changerais Crash Bandicoot: en fuite

De temps en temps, le jeu nécessite des téléchargements de données de 300 à 350 Mo au moment du lancement de l’application. Ainsi, si un utilisateur ne dispose pas d’une connexion Wi-Fi ou d’un plan de données limité, les téléchargements peuvent empêcher les utilisateurs de revenir au jeu.

Je rendrais également le jeu un peu plus difficile.

Crash Bandicoot: en fuite c’est amusant sans aucun doute, mais c’est trop facile. Les combats de boss et les défis autour d’eux devraient vous garder sur le bord de votre siège, mais au lieu de cela, ils sont une combinaison facile de course, de glissement, de rotation, d’esquive et il suffit de taper pour tuer le monstre. Pas une seule fois je n’ai été vaincu dans ces défis; non pas parce que je suis si bon, mais parce que le jeu complète le défi pour vous.

Le jeu ne vous mettra peut-être pas au défi, mais il vous divertira

En fin de compte, cependant, j’aime toujours me détendre avec ce jeu. Plus qu’une simple «course», le jeu vous permet de potter tranquillement et de tourner autour de différentes îles. Cela ne vous défiera peut-être pas comme Crash Bandicoot sur une console, mais le jeu vous gardera certainement accro.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂