Crash Bandicoot 4: il est temps de passer sur PS5 le mois prochain, mise à niveau gratuite pour les joueurs PS4

Crash Bandicoot a été ramené de manière majeure sur PlayStation 4, au point qu’Activision s’est senti suffisamment en confiance pour lui offrir un tout nouveau jeu. Avec Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le développeur Toys for Bob a ramené la franchise à ses racines tout en la rajeunissant avec un nouveau style artistique et un nouveau gameplay amusant. Il a également été publié quelques semaines avant l’arrivée de la prochaine génération, laissant beaucoup se demander s’il ferait le saut. Eh bien, ne vous demandez plus: Crash 4 arrive en effet sur PS5.

Oui, le jeu est en cours de développement pour la nouvelle console de Sony, et il contiendra tous les mots à la mode auxquels vous vous attendez. Comme indiqué dans notre entretien avec Toys for Bob’s Lou Studdert, la version PS5 de Crash 4 fonctionne à une résolution 4K glorieuse avec des performances de 60 images par seconde. De plus, cela vous permettra de transférer votre fichier de sauvegarde de la PS4 vers la PS5, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de recommencer votre quête pour obtenir 106% d’achèvement.

De plus, la mise à niveau PS5 inclut la prise en charge de l’audio 3D, du système de cartes d’activité et bien sûr du contrôleur DualSense, en mettant l’accent sur les déclencheurs adaptatifs. Oh, et les temps de chargement du jeu, qui pourraient être assez longs sur PS4, seront considérablement réduits grâce à ce SSD.

La meilleure partie est que tout cela est offert aux propriétaires existants du jeu en tant que mise à niveau gratuite. Si vous possédez Crash 4 sur PS4, vous aurez droit à la version PS5 sans frais supplémentaires. Nous n’avons même pas aussi longtemps à attendre; le jeu arrive sur PS5 le 12 mars 2021.

Allez-vous vérifier la mise à jour PS5 de Crash 4 le mois prochain? Prenez vos wumpas dans la section commentaires ci-dessous.