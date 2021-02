« Crash Bandicoot 4 » arrive sur PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC

« Crash Bandicoot 4: It’s About Time » devrait sortir officiellement le PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch le 12 mars a révélé Activision Today. Aussi sera publié sur PC via Battle.net plus tard cette année, bien qu’une date définitive n’ait pas été annoncée.

La suite tant attendue a été initialement publiée à la fin de l’année dernière pour PlayStation 4 et Xbox One avec des critiques largement positives.

En termes de fonctionnalités pour les nouvelles versions, les versions de PlayStation 5 et Xbox Series X / S permettront aux joueurs d’exécuter le jeu en 4K avec 60 FPS en plus d’avoir de meilleurs moments chargement et audio 3D.

Aussi, quiconque a acheté « Crash Bandicoot 4: Il est temps » pour PS4 ou Xbox One vous pouvez passer à la version de Prochaine génération dans la même lignée de console sans frais supplémentaires, sauf au Japon, et vous pouvez transférer des données finies.

« Crash Bandicoot 4: il est temps » est prévu de se lancer dans PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch le 12 mars.

Le jeu voit les joueurs jouer le rôle de Crash ou d’autres personnages jouables alors qu’ils font face aux retombées des méchants classiques Neo Cortex, Dr N. Tropy et Uka Uka ouvrant un trou dans l’espace-temps à l’aide de quatre masques quantiques, gardiens de l’espace et du temps.