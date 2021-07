"Crâne": Nouveau du Predator !

Le prochain volet de la saga d’horreur de science-fiction classique, Prédateur, sera dirigé par Dan Trachtenberg, responsable de 10, voie Cloverfield. Les adeptes de la franchise devront sûrement être « convaincu » pour cette nouvelle entrée, avec de nombreuses déceptions dans les films précédents qui n’ont jamais réussi à capturer l’essence du premier film mettant en vedette le populaire Arnold Schwarzenegger. Tout indique que les responsables créatifs essaieront « retourner aux sources » avec cette suite.

Le film sera simplement intitulé Crâne. Une référence directe au « récompenses » que ces chasseurs interstellaires emportent une fois leur proie éliminée. Les Prédateurs Ils sont connus pour collectionner des crânes et des épines comme s’il s’agissait de trophées remportés lors d’une compétition sportive.

Le retour du prédateur !







Les producteurs de la bande, John Davis et John Fox, s’est entretenu avec Collider et a proposé quelques teasers de l’intrigue de cette suite. L’histoire se déroulera dans les premiers temps de la civilisation humaine. Le protagoniste sera une femme et la rumeur veut que l’actrice en charge du rôle soit Ambre mi-tonnerre. Cependant, elle n’a toujours pas confirmé cette information.

Selon Davis, le film est « avancé aux trois quarts » concernant sa fabrication. Il a assuré que le film restera fidèle à la proposition du premier opus de la franchise : « Cela marque la naïveté d’un être humain qui ne baisse pas les bras, observe et interprète, essentiellement pour vaincre un être plus fort et bien armé. »

Le prédateur! Photo : IMDb.



Fox a ajouté : « En fait, c’est plus conforme à Le revenant que les autres films de la Prédateur. Ils sauront ce que je veux dire quand ils verront la cassette« . Trachtenberg dirige Crâne avec un scénario de Patrick Aison. Il n’y a toujours pas de date de sortie pour le film. Êtes-vous enthousiasmé par le retour de ce personnage d’horreur? Faites-le nous savoir dans notre sondage!