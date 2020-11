Craig Conover aime que Leva Bonaparte soit plus «  transparente  » que les anciens membres de la distribution

Leva Bonaparte a rejoint le Charme du sud casting dans la saison 7. La nouvelle star de Bravo avait fait des apparitions dans la série tout au long de son histoire en étant l’ami proche de Cameran Eubanks. Bien que les deux besties ne partagent pas l’écran ensemble, Bonaparte améliore le jeu d’Eubanks en étant transparente avec sa vie. Être ouvert devant les caméras est quelque chose pour lequel Craig Conover félicite sa nouvelle co-star.

Craig Conover et Leva Bonaparte | Tommy Garcia / John Valkos / Bravo

Pourquoi Craig Conover dit-il que Leva Bonaparte était nécessaire dans le casting?

Non seulement Bonaparte est le premier acteur régulier de la couleur sur Charme du sud, elle met également tout cela là-bas. Bonaparte a rejoint la série lorsque son meilleur ami Eubanks a quitté la série après qu’une rumeur sur son mariage ait été lancée. Eubanks avait toujours été protectrice de sa vie intime et ne partageait aucun détail à ce sujet, contrairement à Bonaparte.

«Les gens qui ont rejoint cette année ont fait du très bon travail. Et en faisant du bon travail, tout ce qui consistait à être elle-même et à dire ce que vous diriez habituellement même si les caméras n’étaient pas là », a déclaré Conover à Decider à propos de Bonaparte. «Vous ne jouez pas, vous êtes juste transparent. Je pense que ces dernières années, cela nous a manqué avec les filles.

Conover ne fait pas seulement référence à Eubanks, mais aussi aux anciennes co-stars Chelsea Meissner et Naomie Olindo qui sont parties avant la saison 7.

« Si je suis honnête, je ne pense pas qu’ils étaient aussi transparents, tous », a ajouté Conover. «Cette année, ils le sont. Et c’est génial. Leva et moi nous connaissons depuis 10 ans, et je l’ai rejoint l’an dernier avec le groupe de restauration de son mari. C’était amusant de l’avoir. Elle a beaucoup d’opinions et n’a pas peur de les dire. C’était une surprise amusante, d’être entouré de quelqu’un qui disait ce qu’il pensait.

Le casting de la saison 7 de «Southern Charm» | John Valkos / Tommy Garcia / Bravo

Leva Bonaparte donne des conférences à Kathryn Dennis

Quand Conover dit que Bonaparte n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, il le pense vraiment. L’une des scènes de la Charme du sud La bande-annonce de la saison 7 montre Bonaparte confrontant Kathryn Dennis à une action raciste qu’elle a menée.

Dennis se disputait avec une femme noire sur les réseaux sociaux et elle a utilisé un emoji de singe pendant l’échange. La conversation a été divulguée en ligne, créant une énorme réaction chez les fans. Dennis s’est depuis excusé mais n’a reçu aucune interview pour promouvoir la nouvelle saison.

« Je tiens à reconnaître qu’utiliser un emoji de singe dans mon texte était offensant, et du fond du cœur, je m’excuse sincèrement auprès de tous et de tous ceux que j’ai blessés, » Dennis tweeté. «Même si le contexte n’était pas mon intention, il n’y a pas de« si et de mais »qui m’excusent. Je n’y ai pas pensé, et c’était et c’est faux, je sais que je ne suis pas cette personne. Je sais et je ferai mieux.

Bonaparte a récemment taquiné pourquoi elle ressentait le besoin de résoudre le problème avec Dennis et comment elle avait essayé de l’aider à comprendre ce qu’elle avait fait était mal.

«Même si j’étais incroyablement bouleversé et incroyablement blessé, j’essayais toujours d’être une amie et de l’aider à traverser ce genre de remarque horrible et sourde», a déclaré Bonaparte à E! Nouvelles.

Kathryn Dennis et Leva Bonaparte | Paul Cheney / Bravo

«J’étais très claire mais j’ai aussi essayé d’être gentille parce que je pense que dire à quelqu’un qu’il est nul parce qu’il a fait quelque chose d’incroyablement stupide et inexcusable n’est pas la solution», a-t-elle ajouté. «Je pense qu’il faut s’asseoir et marcher dessus si vous le pouvez – à ce moment-là, j’ai eu la bande passante pour le parcourir avec elle, pour lui faire savoir ce que je ressentais, pour lui faire savoir ce que je pense qu’elle doit faire pour se réconcilier et réparer, apprendre et éduquer. »

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.