Cowboy Bebop : date de sortie et détails de la série Netflix

be-bop cow-boy est une série animée reconnue dans le monde entier comme l’un des grands classiques du genre. La décision de Netflix de l’adapter en direct est analysé de près par les adeptes du contenu original. Beaucoup pensent que cette histoire est destinée à l’animation et qu’essayer de reproduire l’intrigue avec des acteurs en direct ne fonctionnera pas. La vérité est que le géant du streaming n’a pas peur du jeu et nous l’avons ici :be-bop cow-boy action en direct!







Netflix Il a partagé des images du casting et la vérité est que les interprètes et leurs looks sont très bien adaptés, si le matériel original est pris en compte. Le casting de la série est composé de Jean cho comme Spike Spiegel, Daniella Pineda comme Faye Valentine, Mustafa Yakir comme Jet Black, Alex Hasel comme vicieux, Geoff Stults comme Chalmers, Maison Rachel comme Mao, Ann truong comme Shin, Hoa xuande comme Lin, Parc Mason Alexandre comme Gren et Tamara tunie comme Ana.

La version live action de Cowboy Bebop arrive sur Netflix

Le synopsis de l’émission se lit comme suit : « Basé sur le phénomène mondial de Sunrise Inc., be-bop cow-boy est une série qui mélange plusieurs genres, à la manière du jazz. Ça raconte l’histoire de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine et Radical Ed, un groupe de chasseurs de primes anarchiques fuyant leur passé alors qu’ils traquent les criminels les plus dangereux du système solaire. Ils pourraient même sauver le monde… à bon prix ! «

La nouvelle série du géant du streaming, Netflix, a une date de sortie : le 19 novembre prochain. Sera-t-il à la hauteur de la version originale de Shinichiro Watanabe? En principe, la plateforme essaie d’apporter la tranquillité d’esprit aux fans en partageant des images des personnages qui semblent être fidèles à l’anime. La réalité est qu’il s’agit d’un pari fort de Netflix et il devra faire un excellent travail pour satisfaire le fandom de la série.

Ok dans 3, 2, 1… Ce sont les premières images de Cowboy Bebop. Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) sur Netflix le 19 novembre. pic.twitter.com/2Ow9trAKvH – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

23 août 2021





Les showrunners de be-bop cow-boy et responsables de cette aventure sont André Nemec et Jeff Pinkner. Le script est de Christophe Yost, auteur de Thor : Ragnarok. La première saison de la série comportera dix épisodes réalisés par : Alex García López et Michael Katleman. Alors que la production exécutive de l’émission est de Marty Adelstein, Becky Clements, Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki, Shin Sasaki, Tetsu Fulimura et Matthew Weinberg.