COVID-19 peut réduire le nombre de spermatozoïdes, selon une petite étude

Les hommes qui se sont rétablis du COVID-19 peuvent présenter un risque de nombre de spermatozoides , du moins à court terme, suggère une petite nouvelle étude.

Les chercheurs de l’étude, de l’Université de Florence en Italie, ont analysé des échantillons de sperme de 43 hommes âgés de 30 à 65 ans environ un mois après leur guérison du COVID-19. Ils ont constaté que 25% des hommes avaient un faible nombre de spermatozoïdes et près de 20% avaient une azoospermie, ou l’absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. C’est beaucoup plus élevé que la prévalence de l’azoospermie dans la population générale dans le monde, qui est d’environ 1%, selon École de médecine Johns Hopkins .

De plus, les participants atteints d’infections graves au COVID-19 – ceux qui ont été hospitalisés ou admis à l’unité de soins intensifs (IUC) – étaient plus susceptibles d’avoir une azoospermie après leur infection, par rapport à ceux qui ont fait face à des infections moins graves, selon l’étude publiée 1 février dans le journal Reproduction humaine .

Cependant, les chercheurs soulignent que leur étude ne prouve pas que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, nuit au sperme. Les chercheurs ne savent pas quel était le nombre de spermatozoïdes des hommes avant leurs infections, de sorte que les auteurs ne peuvent pas dire avec certitude si le nombre de spermatozoïdes a diminué après l’infection; mais tous les hommes atteints d’azoospermie avaient déjà engendré des enfants, ce qui signifie qu’ils avaient au moins du sperme viable dans le passé, selon le rapport. De plus, il est possible que certains des médicaments administrés pour traiter le COVID-19, tels que les antiviraux, les antibiotiques et les corticostéroïdes, puissent affecter le nombre de spermatozoïdes.

Être malade en général peut avoir un effet sur le sperme. « Plus vous êtes malade, plus cela peut avoir d’effet », a déclaré le Dr Ajay Nangia, professeur et vice-président d’urologie à l’Université du Kansas Health System, qui n’a pas participé à l’étude.

Le Dr Boback Berookhim, directeur de la fertilité masculine et de la microchirurgie au Lenox Hill Hospital de New York, était d’accord. « Cela peut ne pas être un phénomène COVID spécifique et peut (et est probablement probable!) Être dû au fait que ces patients ont une maladie plus grave [and requiring] soins intensifs », a déclaré Berookhim à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Nangia a ajouté que ces hommes doivent être suivis pendant au moins 90 jours après la maladie pour voir si l’effet est durable, car le sperme met plusieurs mois à mûrir complètement. « Il faudrait répéter l’étude sur ces personnes à 90 jours », pour savoir si l’effet se prolonge, a-t-il dit.

COVID-19 et fertilité

Il y a des raisons de penser que le SRAS-CoV-2 pourrait affecter la production de sperme. Les cellules testiculaires ont des niveaux élevés de récepteur ACE2, ce qui permet au SRAS-CoV-2 de pénétrer à l’intérieur des cellules, ont déclaré les auteurs.

Cependant, seule une poignée d’études ont recherché le SRAS-CoV-2 dans le sperme d’hommes testés positifs pour le virus; ces études ont trouvé le coronavirus dans le sperme de certains, mais pas de tous, des hommes pendant l’infection ou la guérison.

Au moins une autre étude de Chine, publiée en octobre 2020 dans la revue ECliniqueMédecine , a trouvé un nombre de spermatozoïdes plus bas chez les hommes qui avaient COVID-19, mais cette petite étude n’a inclus que 23 patients.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont collecté des échantillons de salive, d’urine et de sperme des participants environ 30 jours après leur rétablissement du COVID-19, qui a été défini comme ayant deux tests COVID-19 négatifs consécutifs.

Sur les 43 patients, 12 ont été traités à domicile, 26 ont été hospitalisés et cinq ont été admis à l’USI.

Dans l’ensemble, huit hommes avaient une azoospermie et trois avaient une oligospermie, ou faible nombre de spermatozoïdes, défini dans l’étude comme moins de 2 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. (Les hommes sont généralement considérés comme ayant un faible nombre de spermatozoïdes s’ils ont moins de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, selon le Clinique Mayo .) Le risque d’azoospermie était lié à la gravité de la maladie des hommes: une azoospermie a été retrouvée chez quatre patients sur cinq en USI, trois des 26 patients hospitalisés et un seul des patients non hospitalisés.

Un seul participant a eu le SRAS-CoV-2 détecté dans son sperme, suggérant que «l’apparition de virus dans le sperme est un événement rare», ont écrit les auteurs.

Les chercheurs ont également constaté que les trois quarts des participants dans l’ensemble et 100% des participants admis à l’USI avaient des niveaux élevés d’interleukine 8 (IL-8), un système immunitaire molécule et marqueur de l’inflammation, dans leur sperme.

« Les patients atteints du COVID-19 en âge de procréer devraient subir un suivi attentif de la fonction reproductrice et des paramètres du sperme », ont conclu les auteurs.

Effet temporaire?

Nangia a déclaré que sur la base de l’étude actuelle et d’autres recherches antérieures, il semble y avoir au moins un effet temporaire de la maladie sur les testicules et le sperme. «À court terme, cela semble réel», a déclaré Nangia à 45Secondes.fr. Cependant, la grande question est de savoir si le nombre de spermatozoïdes des hommes augmentera avec le temps. « Est-ce un effet persistant et irréversible? … Nous ne savons pas. »

Berookhim a déclaré qu’il n’était pas convaincu que les patients infectés par le COVID-19 nécessitent nécessairement un suivi prolongé pour analyser leur sperme. Mais « nous avons clairement besoin de plus de données et d’expérience sur les séquelles du COVID, et donc plus de suivi aidera à mieux définir quels patients sont les plus à risque d’effets négatifs sur la reproduction dus au COVID 19 », at-il déclaré.

Certaines maladies virales sont connues pour avoir un effet durable sur la fertilité. En particulier, oreillons peut entraîner une inflammation des testicules, appelée orchite, qui peut entraîner une infertilité dans certains cas. Nangia a noté qu’il y avait eu des rapports d’hommes atteints de COVID-19 éprouvant des douleurs testiculaires similaires à celles observées dans les oreillons.

Bien que la nouvelle étude soit l’une des plus importantes à ce jour à examiner la qualité du sperme après le COVID-19, elle est encore relativement petite, ont déclaré les auteurs, et des études plus importantes sont donc également nécessaires pour confirmer les résultats.

