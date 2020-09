COVID-19 asymptomatiques: Pourquoi certaines personnes contractent et se rétablissent d’une infection par le SRAS-CoV-2 indemnes

Pas de fièvre ni de frissons. Aucune perte d’odeur ou de goût. Pas de difficultés respiratoires. Ils ne ressentent rien.

L’une des raisons pour lesquelles Covid-19 s’est propagé si rapidement dans le monde entier est que pendant les premiers jours après l’infection, les gens se sentent en bonne santé. Au lieu de rester au lit à la maison, ils peuvent être en déplacement, transmettant le virus sans le savoir. Mais en plus de ces patients pré-symptomatiques, la propagation silencieuse et implacable de cette pandémie est également facilitée par un groupe de personnes plus mystérieux: les soi-disant asymptomatiques.

Selon diverses estimations, entre 20 et 45 pour cent des personnes qui contractent Covid-19 – et peut-être plus, selon une étude récente des Centers for Disease Control and Prevention – naviguer à travers une infection à coronavirus sans se rendre compte qu’ils l’ont jamais eue. Pas de fièvre ni de frissons. Aucune perte d’odeur ou de goût. Pas de difficultés respiratoires. Ils ne ressentent rien.

Les cas asymptomatiques ne sont pas uniques au Covid-19. Selon l’épidémiologiste Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres, ils surviennent avec la grippe régulière et sont probablement également présents dans la pandémie de 1918. Mais les scientifiques ne sont pas sûrs Pourquoi certaines personnes vivent le Covid-19 indemne. «C’est un énorme mystère à ce stade», déclare Donald Thea, un expert en maladies infectieuses à la School of Public Health de l’Université de Boston.

La théorie dominante est que leur système immunitaire repousser le virus si efficacement qu’ils ne tombent jamais malades. Mais certains scientifiques sont convaincus que la réponse agressive du système immunitaire, la production d’anticorps et d’autres molécules pour éliminer une infection, n’est qu’une partie de l’histoire.

Ces experts apprennent que le corps humain ne mène pas toujours une guerre totale contre les virus et autres agents pathogènes. Il peut également être capable d’accommoder une infection, parfois de manière si transparente qu’aucun symptôme n’apparaît. Ce phénomène, connu sous le nom de tolérance aux maladies, est bien connu chez les plantes mais n’a été documenté chez les animaux au cours des 15 dernières années.

La tolérance aux maladies est la capacité d’un individu, en raison d’une prédisposition génétique ou d’un aspect de son comportement ou de son mode de vie, à prospérer malgré l’infection par une quantité d’agent pathogène qui rend les autres malades. La tolérance prend différentes formes, selon l’infection. Par exemple, lorsqu’il est infecté par le choléra, qui provoque une diarrhée aqueuse qui peut rapidement tuer par déshydratation, le corps peut mobiliser des mécanismes qui maintiennent l’équilibre hydrique et électrolytique. Lors d’autres infections, le corps peut modifier le métabolisme ou activer les microbes intestinaux – quel que soit l’ajustement interne nécessaire pour prévenir ou réparer les lésions tissulaires ou pour rendre un germe moins vicieux.

Les chercheurs qui étudient ces processus s’appuient sur des expériences invasives qui ne peuvent pas être réalisées chez l’homme. Néanmoins, ils considèrent les infections asymptomatiques comme la preuve que la tolérance à la maladie se produit chez l’homme. Au moins 90 pour cent de ceux infecté par la tuberculose la bactérie ne tombe pas malade. Il en va de même pour bon nombre des 1,5 milliard de personnes dans le monde qui vivent avec des vers parasites appelés helminthes dans leurs intestins. «Malgré le fait que ces vers sont de très gros organismes et qu’ils migrent essentiellement à travers vos tissus et causent des dommages, de nombreuses personnes sont asymptomatiques. Ils ne savent même pas qu’ils sont infectés », déclare Irah King, professeur d’immunologie à l’Université McGill. “Et alors la question devient, que fait le corps pour tolérer ces types d’infections invasives?”

Alors que les scientifiques ont observé les processus physiologiques qui minimisent les dommages tissulaires lors d’infections chez les animaux pendant des décennies, ce n’est que plus récemment qu’ils ont commencé à y penser en termes de tolérance aux maladies. Par exemple, King et ses collègues ont identifié cellules immunitaires spécifiques chez la souris qui augmentent la résilience des vaisseaux sanguins lors d’une infection par les helminthes, conduisant à moins de saignements intestinaux, même en présence du même nombre de vers.

«Cela a été démontré chez les plantes, les bactéries et d’autres espèces de mammifères», dit King. «Pourquoi penserions-nous que les humains n’auraient pas développé ces types de mécanismes pour promouvoir et maintenir notre santé face à l’infection?» il ajoute.

Dans un récent Frontières en immunologie éditorial, King et son collègue mcgillois Maziar Divangahi décrivent leurs espoirs à long terme pour le domaine: Une compréhension plus approfondie de la tolérance aux maladies, écrivent-ils, pourrait mener à «un nouvel âge d’or de la recherche et de la découverte des maladies infectieuses».

Les scientifiques ont traditionnellement considéré les germes comme l’ennemi, une approche qui a généré des antibiotiques et des vaccins inestimables. Mais plus récemment, les chercheurs ont compris que le corps humain est colonisé par des billions de microbes essentiels à une santé optimale et que la relation entre les humains et les germes est plus nuancée.

Des virus et des bactéries nuisibles existent depuis le début de la vie, il est donc logique que les animaux aient développé des moyens de les gérer et de les combattre. Attaquer un agent pathogène peut être efficace, mais cela peut aussi se retourner contre vous. D’une part, les agents infectieux trouvent des moyens d’échapper au système immunitaire. De plus, la réponse immunitaire elle-même, si elle n’est pas contrôlée, peut devenir mortelle, en appliquant sa force destructrice aux propres organes du corps.

«Avec des choses comme Covid, je pense que cela va être très parallèle à la tuberculose, où vous avez cette situation de Boucle d’or», déclare Andrew Olive, immunologiste à la Michigan State University, «où vous avez besoin de cette quantité parfaite d’inflammation pour contrôler le virus et n’endommage pas les poumons. »

Certains des principaux mécanismes de tolérance aux maladies que les scientifiques ont identifiés visent à maintenir l’inflammation dans cette fenêtre étroite. Par exemple, des cellules immunitaires appelées macrophages alvéolaires dans le poumon réprimer l’inflammation une fois que la menace posée par l’agent pathogène diminue.

On ne sait toujours pas pourquoi il existe un si large éventail de réponses au Covid-19, allant d’asymptomatique à légèrement malade à hors service pendant des semaines à la maison à une insuffisance organique totale. «Nous sommes très, très tôt ici», déclare Andrew Read, expert en maladies infectieuses à la Pennsylvania State University, qui a aidé à identifier la tolérance aux maladies chez les animaux. Read pense que la tolérance à la maladie peut au moins partiellement expliquer pourquoi certaines personnes infectées présentent des symptômes bénins, voire aucun. C’est peut-être parce qu’ils sont meilleurs pour éliminer les sous-produits toxiques, dit-il, «ou pour reconstituer leurs tissus pulmonaires plus rapidement, ce genre de choses.

La vision scientifique dominante des asymptomatiques est que leur système immunitaire est particulièrement bien réglé. Cela pourrait expliquer pourquoi les enfants et les jeunes adultes constituent le majorité des personnes sans symptômes car le système immunitaire se détériore naturellement avec l’âge. Il est également possible que les systèmes immunitaires des asymptomatiques aient été apprêté par une infection antérieure avec un coronavirus plus doux, comme ceux qui causent le rhume.

Les cas asymptomatiques ne retiennent pas beaucoup l’attention des chercheurs en médecine, en partie parce que ces personnes ne vont pas chez le médecin et sont donc difficiles à retracer. Mais Janelle Ayres, physiologiste et experte en maladies infectieuses au Salk Institute for Biological Studies qui a été un chef de file dans la recherche sur la tolérance aux maladies, étudie précisément les souris qui ne tomber malade.

L’essentiel de cette recherche est ce qu’on appelle le test de la «dose létale 50», qui consiste à donner à un groupe de souris suffisamment de pathogène pour en tuer la moitié. En comparant les souris qui vivent avec celles qui meurent, elle met en évidence les aspects spécifiques de leur physiologie qui leur permettent de survivre à l’infection. Elle a effectué cette expérience des dizaines de fois en utilisant divers agents pathogènes. L’objectif est de trouver comment activer des réponses favorables à la santé chez tous les animaux.

Une caractéristique de ces expériences – et quelque chose qui l’a surprise au début – est que la moitié qui survit à la dose mortelle est guillerette. Ils sont complètement imperturbables par la même quantité d’agent pathogène qui tue leurs homologues. «Je pensais qu’entrer dans ça… que tout tomberait malade, que la moitié vivrait et l’autre moitié mourrait, mais ce n’est pas ce que j’ai trouvé», dit Ayres. «J’ai découvert que la moitié était tombée malade et était décédée, et l’autre moitié n’était jamais tombée malade et n’a jamais vécu.

Ayres voit quelque chose de similaire se produire dans la pandémie de Covid-19. Comme ses souris, les asymptomatiques semblent avoir montants similaires du virus dans leur corps comme les personnes qui tombent malades, mais pour une raison quelconque, elles restent en bonne santé. Études spectacle que leurs poumons affichent souvent des dommages sur les tomodensitogrammes, mais qu’ils ne luttent pas pour respirer (même s’il reste à voir s’ils échapperont complètement impacts à long terme). De plus, un petit étude suggère que les asymptomatiques développent une réponse immunitaire plus faible que les personnes qui tombent malades – suggérant que des mécanismes sont à l’œuvre qui n’ont rien à voir avec la lutte contre l’infection.

«Pourquoi, s’ils ont ces anomalies, sont-ils en bonne santé?» demande Ayres. «Potentiellement parce qu’ils ont mis en place des mécanismes de tolérance aux maladies. Ce sont les personnes que nous devons étudier. »

Le but de la recherche sur la tolérance aux maladies est de déchiffrer les mécanismes qui maintiennent les personnes infectées en bonne santé et de les transformer en thérapies qui profitent à tous. «Vous voulez avoir une plante résistante à la sécheresse, pour des raisons évidentes, alors pourquoi ne voudrions-nous pas avoir une personne tolérante aux virus?» Lisez les demandes.

UNE Expérience 2018 dans le laboratoire d’Ayres a offert une preuve de concept pour cet objectif. L’équipe a administré une infection causant la diarrhée à des souris lors d’un essai à dose létale 50, puis a comparé les tissus des souris décédées avec celles qui avaient survécu, à la recherche de différences. Ils ont découvert que les souris asymptomatiques avaient utilisé leurs réserves de fer pour acheminer du glucose supplémentaire vers les bactéries affamées et que les germes pacifiés ne constituaient plus une menace. L’équipe a ensuite transformé cette observation en traitement. Dans d’autres expériences, ils ont administré des suppléments de fer aux souris et tous les animaux ont survécu, même lorsque la dose d’agent pathogène a été multipliée par mille.

Lorsque la pandémie a frappé, Ayres étudiait déjà des souris atteintes de pneumonie et de la maladie caractéristique de Covid-19, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui peut être déclenché par diverses infections. Son laboratoire a identifié des marqueurs qui peuvent informer les voies candidates à cibler pour le traitement. L’étape suivante consiste à comparer les personnes qui ont progressé vers des stades sévères de Covid-19 avec des symptômes asymptomatiques pour voir si des marqueurs émergent qui ressemblent à ceux qu’elle a trouvés chez les souris.

Si un médicament est mis au point, il fonctionnerait différemment de tout ce qui est actuellement sur le marché, car il serait spécifique au poumon et non à la maladie, et soulagerait la détresse respiratoire, quel que soit l’agent pathogène responsable.

Mais aussi intrigante que soit cette perspective, la plupart des experts avertissent que la tolérance aux maladies est un nouveau domaine et que des avantages tangibles seront probablement dans de nombreuses années. Le travail consiste à mesurer non seulement les symptômes, mais les niveaux d’un agent pathogène dans le corps, ce qui signifie tuer un animal et fouiller tous ses tissus. «Vous ne pouvez pas vraiment faire d’expériences biologiques contrôlées chez l’homme», dit Olive.

En outre, il existe d’innombrables voies de tolérance aux maladies. «Chaque fois que nous en trouvons une, nous constatons que nous avons 10 autres choses que nous ne comprenons pas», dit King. Les choses différeront selon chaque maladie, ajoute-t-il, «ce qui devient un peu écrasant.

Néanmoins, un nombre croissant d’experts conviennent que la recherche sur la tolérance aux maladies pourrait avoir de profondes implications pour le traitement des maladies infectieuses à l’avenir. La recherche sur la microbiologie et les maladies infectieuses a «toutes été concentrées sur le pathogène en tant qu’envahisseur qui doit être éliminé d’une manière ou d’une autre», déclare le virologue Jeremy Luban de la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts. Et comme Ayres le dit clairement, «ce à quoi nous devrions vraiment penser, c’est comment empêcher la personne de tomber malade».

L’auteur dirige le programme de reportage sur la santé et la science à la Craig Newmark Graduate School of Journalism à CUNY.

Cet article a été initialement publié le Undark. Lis le article original.

