Couvertures de neige Volcans d’Hawaï en superbe image satellite

Une nouvelle image satellite a capturé les superbes pics blancs de deux volcans sur la grande île d’Hawaï, qui a connu sa deuxième couverture de neige en importance depuis le début des enregistrements actuels.

L’image haute résolution – prise le 6 février par l’Operational Land Imager (OLI) à bord du satellite Landsat-8 – montre le contraste saisissant entre les sommets enneigés du Mauna Kea et du Mauna Loa et la roche volcanique environnante.

L’OLI, est une coentreprise entre la NASA et l’US Geological Survey, et la nouvelle image a été récemment publiée par Observatoire de la Terre de la NASA .

La neige et Hawaï peuvent sembler être un oxymore, mais les précipitations gelées tombent beaucoup à Hawaï. Selon Observatoire de la Terre de la NASA.

Cette année, de violentes tempêtes ont recouvert les sommets de neige trois fois au cours des trois dernières semaines, à partir du 18 janvier, ce qui a donné lieu à leur deuxième plus grande couverture de neige depuis le début de la tenue de registres en 2000. Haleakalā, un volcan actif sur l’île de Maui qui n’a pas éclaté depuis environ 400 ans, qui se situe à 3000 pieds (3000 m), a également reçu une rare couche de neige le 3 février, qui a depuis fondu.

Les résidents de la grande île ont profité de la neige en échangeant leurs planches de surf contre des snowboards pour faire un peu de sculpture sur ce qu’ils appellent la «poudre d’ananas» avant qu’elle ne disparaisse, selon Weatherboy .

La neige à Hawaï signifie également que tous les États américains, à l’exception de la Floride, ont maintenant vu des chutes de neige cet hiver, selon The Weather Channel.

Un gros plan de neige sur Mauna Loa. (Crédit d’image: Joshua Stevens / Observatoire de la Terre de la NASA)

Vents changeants

La neige à Hawaï se produit à la suite d’un changement significatif de la direction du vent dû à un phénomène météorologique localisé connu sous le nom de «Kona low», un terme polynésien qui se traduit par «tempête sous le vent».

Au cours de ce phénomène, les cyclones causés par les systèmes dépressionnaires au nord des îles inversent les alizés habituels du nord-est vers le sud-ouest. Cela aspire l’eau de l’océan Pacifique en nuages ​​d’orage qui sont poussés au-dessus des îles. L’air froid est également poussé à travers les îles, ce qui abaisse la température aux sommets sous le point de congélation et fait tomber la neige; ces précipitations tombent sous forme de pluie sur le reste de l’île.

Les dépressions de Kona peuvent également se produire pendant les mois d’été, ce qui signifie qu’il peut également neiger à Hawaï pendant l’été. selon AccuWeather .

En plus de capturer de belles images de la neige, les satellites la mesurent également. Le satellite Terra de la NASA calcule l’indice de neige par différence normalisée (NDSI) – la mesure la plus précise de la couverture de neige qui peut actuellement être obtenue – sur la grande île depuis 2000. Le NDSI utilise des mesures de la lumière visible et de l’infrarouge à ondes courtes pour différencier la neige de les nuages, qui peuvent apparaître identiques depuis l’espace, selon National Snow & Ice Data Center .

Le NDSI pour le Mauna Kea et le Mauna Loa atteint généralement son apogée au cours de la première semaine de février. Cette année, il s’agissait du NDSI le plus élevé depuis 2014 et du deuxième record du record de 21 ans.

Cependant, les jours de chutes de neige régulières à Hawaï peuvent être comptés.

Une étude menée en 2017 par le Centre international de recherche sur le Pacifique (CIPR) de l’Université d’Hawaï’i à Mānoa, utilisant des données satellitaires et des modèles informatiques, a prédit que les chutes de neige sur les volcans diminueraient probablement tout au long du siècle en raison de la hausse des températures causée par changement climatique .

« Malheureusement, les projections suggèrent que les futures chutes de neige moyennes en hiver seront dix fois inférieures aux quantités actuelles, effaçant pratiquement toute la couverture neigeuse », explique l’auteur principal Chunxi Zhang, météorologue au CIPR. dit dans un communiqué à l’époque .

