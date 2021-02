Costumes bleus et noirs de Superman: quelle est la grande différence?

Les bandes-annonces de la Justice League de Zack Snyder ont montré à quel point l’apparence et la sensation du « Snyder Cut » de Ligue de justice est de la version théâtrale sortie en 2017. L’une des plus grandes différences réside dans le costume de Superman, qui est désormais entièrement noir. Dans une récente interview, Snyder a expliqué l’importance du costume noir.

« Le costume noir, on peut dire que dans le Krypton moderne, quand il est parti, tout le monde portait un costume noir. Donc, c’est en quelque sorte lié, d’une certaine manière, à l’ancien monde. Je pense que c’est une relation plus directe avec sa famille. . À bien des égards, le costume bleu, pour moi, représente son genre d’endroit sur Terre. Le costume bleu est son costume de héros, le costume de son destin, alors que le costume noir est plus personnel à bien des égards , plus sur sa famille. L’une est vers l’extérieur, l’autre vers l’intérieur, et je pense que ces choses, l’expression de cela pourrait être – disons les choses de cette façon. J’ai toujours eu l’intention, avec l’arc plus large des films, de réaliser que plus complètement, mais je pense que vous en avez une idée ici. «

Le costume noir de Superman est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées après l’arc de l’histoire de «Death of Superman» qui a vu l’homme d’acier mordre la poussière après une bataille horrible avec Doomsday. Dans les jours suivants, alors que le monde pleurait sa perte, il a été révélé que Superman était encore en vie, mais gravement affaibli.

En attendant de retrouver toute l’étendue de ses capacités, Superman portait un costume noir, connu sous le nom de costume de régénération, ce qui accélérerait le processus de récupération de ses pouvoirs. Les bandes dessinées ultérieures se sont inspirées du costume de régénération pour créer une variété de nouveaux looks pour Superman et parfois ses sosies diaboliques d’autres réalités.

Il semble que le but du costume noir en Justice League de Zack Snyder est émotionnel plutôt que pratique, car il est similaire aux costumes portés par les gens de Krypton. Snyder a également déclaré précédemment que le costume noir permettrait une meilleure délimitation entre les événements actuels du film et les flashbacks qui se produiront à différents moments. Zack Snyder a également déclaré que le plan initial était d’avoir Superman en costume noir dans le premier Ligue de justice film et faites-lui la transition dans son costume rouge et bleu classique à la fin de la troisième partie de la trilogie prévue.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming