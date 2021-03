Cortana dit au revoir aux mobiles pour toujours: l’application cessera de fonctionner à partir d’aujourd’hui

Et le jour est arrivé. Comme prévu, Cortana dit au revoir au monde mobile. Microsoft vient d’annoncer qu’à compter d’aujourd’hui, 31 mars, la prise en charge de l’application Cortana pour Android et iOS est terminée. Cortana sera donc en route en tant qu’assistante de productivité dans les outils Microsoft 365 et Microsoft, à savoir Teams, Outlook mobile et Windows 10.

Selon Microsoft, à partir d’aujourd’hui, tout le contenu créé dans Cortana, comme les rappels et les listes, ne sera plus disponible dans l’application mobile. Cependant, il sera toujours accessible depuis Cortana sous Windows. De plus, les rappels, les listes et les tâches de Cortana se synchronise automatiquement avec l’application Microsoft To Do, qui peut être téléchargé sur iOS et Android.

Au revoir, Cortana

Le « au revoir » à Cortana sur iOS et Android est définitif, au point qu’à partir du 31 mars l’application mobile ce ne sera plus compatible. C’est quelque chose que nous connaissons depuis longtemps et aujourd’hui, c’est simplement officialisé.

De plus, récemment, le premier et seul haut-parleur avec Cortana en tant qu’assistant virtuel, le Harman Kardon Invoke a perdu le support de cet assistant. De cette façon, le haut-parleur est relégué au rang de simple haut-parleur Bluetooth. On s’attend également à ce que les Surface Headphones perdent tôt ou tard certaines fonctionnalités de Cortana.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’avenir de Cortana consiste en être un assistant de productivité pour Microsoft 365, La suite d’outils de Microsoft. Cortana n’a pas réussi à rivaliser dans les fonctions et la portée avec Google Assistant et Siri, qui ont l’avantage d’être intégrés par défaut dans les téléphones Android et les iPhones, respectivement, ni avec Alexa, omniprésente dans d’innombrables appareils IoT.

Plus d’informations | Microsoft