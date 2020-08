Coronavirus : pour l’OMS, la pandémie n’a pas de date limite pour se terminer

Le Comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prédit que la pandémie de covid-19 durera longtemps et, par conséquent, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour la contenir dans le monde. Selon les données officielles de l’OMS, la maladie a déjà causé 675 060 décès et infecté près de 17,4 millions de personnes dans le monde.

Le groupe de scientifiques, réuni par vidéoconférence, a évalué l’évolution de la pandémie de covid-19, en tenant compte de toutes les informations scientifiques qui ont émergé sur le nouveau coronavirus au cours des trois derniers mois, date de la dernière réunion. Le Comité d’urgence de l’OMS est composé de 18 scientifiques de différents pays.

“La pandémie est une crise sanitaire qui survient une fois par siècle et ses effets se feront sentir dans les décennies à venir”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au Comité, selon un communiqué de l’organisation.

Le responsable a également fait le bilan de ce qui s’était passé, soulignant que «de nombreux pays qui pensaient que le pire était passé sont maintenant confrontés à de nouvelles flambées, d’autres qui avaient été moins touchés connaissent une augmentation des cas et des décès, tandis que les pays qui ont connu des les épidémies ont réussi à les contrôler ».

Une crise d’autorité qui mine l’organisation

Parmi les principales recommandations adressées par le Comité d’urgence à l’OMS, citons la nécessité de continuer à soutenir les pays aux services médicaux plus fragiles, ainsi que la nécessité de continuer à intensifier les enquêtes en cours pour trouver un ou plusieurs traitements et vaccins pour le Covid19. L’objectif est que, lorsqu’il y a un vaccin, les pays avec moins de ressources ne restent pas dans l’incapacité de les acheter. En d’autres termes, le Comité a défendu que la distribution des vaccins devrait être aussi équitable que possible.

Actuellement, trois vaccins potentiels (des États-Unis, d’Angleterre et de Chine) sont en phase trois des essais cliniques, afin de tester leur innocuité et leur efficacité.

L’OMS a noté à cet égard qu’il pourrait être possible qu’un vaccin soit prêt à être commercialisé “dans la première moitié de 2021”.

En ce qui concerne les voyages, le Comité a indiqué que les pays devraient prendre des mesures proportionnées et informer les citoyens en fonction des risques, en évaluant régulièrement leurs informations.

D’autre part, il a recommandé que les services de santé soient renforcés pour permettre l’identification des nouveaux cas et le suivi des contacts.