Cooking with Paris Trailer : L’héritière de Hilton bouleverse le monde culinaire

Il existe deux types de séries dans le monde ; ceux qui offrent mystère et intrigue avec des titres énigmatiques et de vagues descriptions d’intrigues, et Cooking With Paris. La première bande-annonce de la prochaine émission de « cuisine » de Netflix dans la cuisine de Paris Hilton n’essaie vraiment pas de tromper qui que ce soit, ou de tirer un quelconque type d’appât et d’interrupteur Marvel, Cuisiner avec Paris fait exactement ce qui est écrit dans la boîte, même si, à en juger par la bande-annonce, elle ne le peut souvent pas. Alors qu’en principe, il y a quelques années, cela aurait ressemblé à un spectacle d’horreur complètement complaisant, la bande-annonce en fournit juste assez pour suggérer que Netflix est sur le point d’avoir un autre énorme succès entre les mains.

Beaucoup de gens croient que dans les limites de leur propre cuisine, ils sont une sorte de dieu culinaire, mais comme beaucoup de ceux qui sont apparus sur Hell’s Kitchen et ont servi leurs plats glorieux à Gordon Ramsey l’ont découvert, c’est parfois juste une question d’opinion. Alors que n’importe qui peut avoir la possibilité de cuisiner, les stars invitées sur Cuisiner avec Paris, qui comprend Kim Kardashian, Demi Lovato, Nikki Glaser et bien d’autres, semble découvrir qu’en vérité, tout le monde peut le faire, mais la plupart ne le font pas.

La série invite essentiellement certains de ses amis célèbres chez elle pour un repas de gifle gracieuseté de l’héritière elle-même, et bien qu’il soit clair Paris Hilton n’est pas sur le point de se voir proposer le rôle de chef de cuisine dans un restaurant étoilé Michelin, personne ne peut lui dire ce qu’elle peut et ne peut pas tenter de faire dans sa propre cuisine, alors qu’elle est parée de tenues pailletées et élaborées qui sont probablement la tenue la moins adaptée jamais vue dans une émission de cuisine. Avec des plumes dans la nourriture, des offrandes brûlées et probablement quelques allers-retours aux toilettes le lendemain, il y a quelque chose dans la cuisine d’accident de voiture qui vous attire vraiment, peu importe qui le fait.

Au moment où la bande-annonce jette un coup d’œil à une spatule sertie de diamants et à la question de savoir si les bijoux scintillants vont se détacher de la nourriture, je ne pense pas que quiconque puisse douter de ce à quoi le public se laisse aller en regarder ça. Personne ne s’attend à autre chose que l’indulgence des célébrités sociales, des gloussements absurdes et juste la possibilité que quelque chose de comestible soit donné à l’un des amis de Hilton d’ici la fin des épisodes. La découverte que Hilton doit chercher de l’aide sur Internet pour savoir comment zester un citron ne fait qu’ajouter au charme étrange de cette étrange petite offre.

Cuisiner avec Paris est le dernier d’une étrange petite série d’émissions de cuisine de niche que Netflix a fournies au cours des dernières années, qui comprenaient également Les curieuses créations de Christine McConnell, qui était en partie une sitcom de marionnettes, en partie une émission de pâtisserie, et Michelle Obama a joué dans une autre émission de cuisine basée sur des marionnettes, Gaufres + Mochi. Nous pouvons voir comment Cuisiner avec Paris tarifs dans les enjeux de l’émission de cuisine sur le mur lors de la première des six épisodes sur Netflix le 4 août.

Sujets : Cuisiner avec Paris